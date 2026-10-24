Kılıçdaroğlu Gaziantep\'te gençlere seslendi, işçi çıkışlarını sorgulamalarını istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Balıklı Parkı çevresindeki esnafı ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Gaziantep İl Başkanlığında konuşan Kılıçdaroğlu, "Gaziantep bizim açımızdan çok önemli bir kent" dedi.

Balıklı Parkı'nda esnafla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, iş yerlerini gezerek esnafla sohbet etti. Ziyaret sırasında esnafın talep ve sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla da bir araya geldi. Ziyaretlerin ardından Gaziantep İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

CHP Gaziantep İl Başkanlığında konuşan Kılıçdaroğlu, "CHP'li gençler iyi yetişiyorlar. İyi bir kültüre sahipler. Tarihlerini biliyorlar. Sadece tarihlerini değil, geleceği nasıl inşa edeceklerini de biliyorlar. Bunu söylemeliyiz. Her genç, "Biz de acaba Cumhuriyet Halk Partili olabilir miyiz?" diye bir özlem içinde olmalıdır. Bu özlemi oluşturacak olan sizlersiniz. Elbette slogan atacağız, elbette marşlarımız olacak. Ancak bilgimizle ve birikimimizle de insanları etkilemeliyiz. Kahvede, üniversitede veya otobüste konuştuğumuzda, her zaman söylemlerimizden etkilenen bir kitle oluşturmak zorundayız. İnsanlar, "Bunlar bu işi biliyorlar, tarihi ve kültürü biliyorlar, demokrasinin ne olduğunu biliyorlar, insan haklarını biliyorlar. İnsanlar arasında ayrımcılık yapmıyorlar." demeli. Bunlar, kimsesizlerin kimsesi olmak için yola çıktılar. Evet, sakın unutmayın. Biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Bölgesel dengesizlikleri biliyoruz. Gaziantep'in ne olduğunu, sanayide çok büyük hamleler gerçekleştirdiğini de biliyoruz. Ancak bugün yüz bini aşkın işçinin işine son verilmişse genç arkadaşlarımız bunun nedenini düşünmelidir. Neden bu işçilerin işine son verildi. Neden üretim durma noktasına geldi. Bunları sorgulayacaklar. Üstelik bu sorgulamayı tek boyutlu değil, çok boyutlu yapmak zorundalar. Kendimiz de iç sorgulamamızı yapmak zorundayız. Hatamız varsa, eksiğimiz varsa bunları özgürce söyleyeceksiniz. Başka bir partide bu olmayabilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde olur. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili olmak, aynı zamanda ciddi bir eleştiri kültürüne sahip olmak demektir" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partili bir genç, her alanda bilgi sahibi olmalı ve bu bilgiyi hafızasının bir köşesinde tutmalıdır"

Kılıçdaroğlu, "Benim bilmediğimi bir başkası bilebilir, başkasının bilmediğini de ben bilebilirim. Oturup istişare etmek, bir araya gelmek ve tartışmak dediğimiz temel felsefe budur. Atalarımız, "Akıl akıldan üstündür." demişler. Bunu hepimizin hafızasının bir köşesinde tutması gerekiyor. Mevcut iktidarın Türkiye'yi nasıl yönettiğini biliyoruz. Baskıyı, şiddeti ve yargının siyasallaştığını biliyoruz. Bütün bunların farkındayız. Ancak yalnızca eleştiri yaparak değil, sorunları nasıl düzelteceğimizi de geniş kitlelere anlatarak yol almak zorundayız. Sadece eleştiri yaparsak vatandaş, "Ben bunları zaten biliyorum. Zaten perişanım. İşsizim, kahvede oturuyorum. Acaba bir iş bulabilir miyim diye çabalıyorum. Türkiye bu durumdan nasıl çıkacak, nasıl aydınlığa kavuşacak" diye sorar. Siz bunların cevabını anlatacaksınız. İşsizlik konusunda, dış politika konusunda, tarım konusunda, ekonomi konusunda konuşacaksınız. Cumhuriyet Halk Partili bir genç, her alanda bilgi sahibi olmalı ve bu bilgiyi hafızasının bir köşesinde tutmalıdır. Bilgisini sürekli yenilemeli, sürekli okumalıdır. Yaşar Kemal'i de okuyacaksınız, Orhan Kemal'i de okuyacaksınız, Orhan Pamuk'u da okuyacaksınız. Neyin ne olduğunu bileceksiniz. Tarihimizi ve Orta Doğu tarihini öğreneceksiniz. Yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor sevgili gençler. Yeni bir dünya düzeni. Bu yeni düzende Türkiye nerede olacak. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi dışında hiçbir parti yeni dünya düzenini konuşamaz. Türkiye'nin Orta Doğu'da, Balkanlar'da ve Türk cumhuriyetlerinde nasıl bir konumda olması gerektiğini bilmek zorundayız. Kendi içimize kapanırsak bölgesel bir güç olamayız. Türkiye'nin bölgesel bir güç olmaya ihtiyacı var. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk cumhuriyetleriyle ilgili söylediklerini her gencimizin okuyup öğrenmesi gerekiyor. Atatürk, 1920'li yıllarda neleri düşünmüş. Bunu görmek zorundayız. Gençler okumaz ve bilgi sahibi olmazlarsa geleceği inşa edemezler. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Şunu ifade edeyim, ben söylediklerimin kolay olmadığını biliyorum. Ancak Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir iş değildir. Zordur Cumhuriyet Halk Partili olmak. Temiz olacaksınız, kültürlü olacaksınız, birikimli olacaksınız ve sorunlara çözüm üreteceksiniz. Bunun için gelişmiş bir zekaya ve büyük bir bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Bu nedenle gençler aramıza yeni katıldığında, bizden akıl ya da bilgi öğrenmek isterlerse onlara her türlü bilgimizi açarız. Kapılarımızı sonuna kadar açarız. Bilgiyi kendi hafızamıza hapsetmiyoruz, paylaşıyoruz. Bize oy verene de oy vermeyene de bilgimizi açıyoruz. Çünkü doğruyu yapmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde elbette eleştiri olacak. Eleştiri olmazsa tek boyutlu bir parti büyüyemez. Bakın, Türkiye'de 103 yıllık geçmişe sahip başka bir parti yoktur. Dünyada da bu kadar uzun bir tarihe sahip parti sayısı azdır. Biz tarihimizle gurur duyuyoruz. Ancak eksikliklerimizi, hatalarımızı ve yanlışlarımızı da göreceğiz. Yaptığımız her şeyin yüzde 100 doğru olduğunu iddia etmeyeceğiz. Eleştiriye saygı duyacağız. Birisi beni eleştiriyorsa beni dinliyor demektir. Benden bir beklentisi var demektir. Bu nedenle bizi eleştirenleri saygıyla ve dikkatle dinleyeceğiz. Acaba bu eleştiriden bir ders çıkarabilir miyim diye düşüneceğiz. Olaylara bakmak, olayları eleştirmek ve analiz etmek gençlerin görevi olmalıdır. Üniversiteye giden gençlerimizin sorunlarını da biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar gençlerin yurt sorununu çözememişse burada bir sorun var demektir. Gençler yalnızca yurt sorunuyla değil, pek çok sorunla karşı karşıyadır. Gençler okuldan mezun olduktan sonra iş bulamıyor ve geleceğini yurt dışında arıyorsa, "Başka bir ülkeye gittiğimde daha rahat iş bulabilir, daha iyi şartlarda yaşayabilirim" diyorsa burada siyasetin ve devlet yönetiminin bir sorunu var demektir" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep bizim açımızdan çok önemli bir kent"

Kılıçdaroğlu, "Devlet kavramını da çok iyi bilmek zorundayız. Devlet nedir. Devlette liyakat nedir. Hukuk nedir. Yargı bağımsızlığı ve güçler ayrılığı nedir. Anayasa nedir. Sağlıklı ve güçlü bir anayasa nasıl oluşturulabilir. İnsan haklarından ne anlıyoruz. Hayvan haklarından ne anlıyoruz. Kadın haklarından neden söz ediyoruz. Dünyada hakkı olmayan hiçbir insan yoktur. Hakkı olmayan hiçbir canlı da yoktur. Ağacın da hakkı vardır, insanın da hakkı vardır. Dolayısıyla gençler, bilgileri ve birikimleriyle topluma örnek olmak zorundadır. Üniversitede CHP'li bir genç konuştuğunda herkes onu gıptayla izlemeli ve "Helal olsun, bütün bilgiler burada, bütün birikim burada. Kendilerini ne kadar güzel yetiştiriyorlar." demelidir. Bu, CHP'nin 103 yıllık tarihinin geleceğe taşınması açısından bir zorunluluktur. Bu nedenle gençlerin sorumluluğu ağırdır. Kolay değil. Okumak kolay değil. Bugünkü düzende ahlaklı olmak da kolay değil. Sevgili gençler, şunu da bilmenizi isterim, yolsuzluğun sıradanlaştığı, ahlaklı insanların bile eleştirildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ahlaklı insanın suçlandığı, buna karşılık malı götürenlerin öne çıktığı bir düzenle karşı karşıyayız. Bu kültürü de anlatmanız gerekiyor. Bu, bizim kültürümüz değil. Tarihimizin bize bıraktığı miras da bu değil, atalarımızın kültürü de bu değil. Peki, nasıl oluyor da Türkiye böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle gençler, okuyacaksınız, çizeceksiniz ve yazacaksınız. Kiminiz öykü yazsın, kiminiz roman yazsın, kiminiz hatıralarını yazsın. Ama mutlaka yazın. Mutlaka tarihe ve evlatlarınıza bir şeyler bırakın. Bunları bıraktığınızda, bir süre sonra ne kadar değerli olduklarını göreceksiniz. Gaziantep bizim açımızdan çok önemli bir kent. Gaziantepli gençler de bizim için çok önemli bir kitle. Çünkü tarihin Gaziantepli gençlere yüklediği ciddi bir sorumluluk var. Gaziantep, ulusal bağımsızlık savaşının önde gelen kentlerinden biridir. Şahinbey'i biliyoruz, Karayılan'ı biliyoruz. Gaziantep yalnızca Milli Mücadele açısından değil, Orta Doğu'nun da en önemli ve üretken kentlerinden biridir. Dolayısıyla Gaziantep bizim için çok önemli. Geçmişte Gaziantep'te oyumuz çok yüksekti, çok fazlaydı. Eğer oyumuz düşüyorsa sorumluluk Gaziantepli vatandaşlarımızda değil, bizdedir. Hata bizdedir. Gitmedik, fakirin sofrasına oturmadık, çayını ve kahvesini içmedik. "Arkadaş, derdin nedir?" diye sormadık. Yerimize oturduk, krallar gibi davrandık ve "Ey vatandaş, gel bana oy ver" dedik. Böyle siyaset olmaz. Gideceksiniz, vatandaşın sofrasına oturacaksınız. Fakirin sofrasına oturacak, derdini dinleyeceksiniz" diye konuştu.