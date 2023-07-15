Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz mesajında şehitleri anarken, Erdoğan'a gönderme yapmayı ihmal etmedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde yayımladığı mesajında "Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız. Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız" dedi.

"O GECE DEVLETİ SOKAKTAN TOPLAYAN MİLLETİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde, demokrasimize ve milletimize kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize şükranlarımı sunuyorum.

"FAİLLERİNDEN HESAP SORACAĞIZ"

Aynı menzile yürüyen demokrasi karşıtı yapıların çıkar çatışmasının, ülkemizi 15 Temmuz karanlığına sürüklediğini ve 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL yoluyla Türkiye'yi bir diktatörlük rejimine dönüştürdüğünü asla unutmayacağız. Mutlaka ama mutlaka, hain terör örgütünün siyasi ayağını ortaya çıkaracak; hesabı, bu eli kanlı ve karanlık yapının tüm faillerinden soracağız" dedi.