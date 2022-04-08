Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım

08.04.2022 12:29
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'na alınmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'na alınmadı. Kılıçdaroğlu, "Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'nu, beraberinde kadın milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğini hatırlatarak, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak. Kadın milletvekilleriyle beraberim. Kadın milletvekilleri, bütün anneler çocuklarının iyi beslenmesini isterler. Yeterli beslenme bütün çocuklar için bir haktır. Bu hakkı sağlayacak olan da sosyal devlettir. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bütün çocukların iyi ve yeterli beslenmeleri gerekir. Tarım Bakanı dün katıldığı bir televizyon programında, 'Türkiye'de aç ve açıkta kimse yok, herkesin karnı tok' diye bir açıklama yaptı. Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok. Tarım Bakanı'nın Türkiye gerçeklerinden haberi yok" dedi.

'MİLLETİN SESİ' MİTİNGLERİNE BAŞLAYACAĞIZ'Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev alan Hacer Foggo'ya söz verdi. Foggo, Türkiye'de yoksullukla değil açıklıkla mücadele edildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Foggo'nun açıklamalarının bir siyasetçi açıklaması olmadığını belirterek, et ve süt üreticilerinin de perişan olduğunun altını çizdi. Asgari ücretlinin düzenli et ve süt alamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Daha önce yaptığımız gibi biz Ramazan Bayramı'ndan sonra 'milletin sesi' mitinglerine yeniden başlayacağız. Millet kürsüye çıkacak ve kendi sorunlarını anlatacak. Saray ve sarayın yetkilileri bunu ne kadar duyarlar bilmiyorum ne kadar görürler bilmiyorum. Kendilerine açık ve net söylüyorum, benim yaptığım çağrı bu ülkenin insanlarının refahı içindir. Benim yaptığım çağrı, bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi içindir. Benim yaptığım çağrı, Türkiye'de siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamaktır. Benim yaptığım çağrı, 21'inci yüzyılda eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu Türkiye'nin itibarına gölge vurur. Ben Türkiye'nin itibarını, saygınlığını koruyorum. Et ve Süt Kurumu, çiftçinin yanında olmalı, üreticinin yanında olmalı" dedi.'RANDEVU VERİLMEDİ'Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, neden Tarım ve Orman Bakanlığı'na gitmediğinin sorulması üzerine, "Et ve Süt Kurumu bağımsız bir kurum. Burası bir KİT" ifadelerini kullandı.

Randevu almadan kurumları ziyaret ettiğine yönelik eleştirilen anımsatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar" diye konuştu.


Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım
YORUMLAR
500
Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli! Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli! CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitti CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne gitti

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım - Son Dakika


Son Dakika
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi'de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:51:59. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement