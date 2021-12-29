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Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım" - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım"

29.12.2021 20:43
Kılıçdaroğlu: "İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde mülakat sistemini kaldıracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde mülakat sistemini kaldıracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'den yüksek puan alan ancak mülakattan elenen gençlerle bir araya geldi. CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen basın açıklamasına KPSS'den yüksek puan aldığı halde mülakattan düşük not aldığını iddia eden 4 gençle çıkan Kılıçdaroğlu, "Evlatlarımız Türkiye'nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var. Adaletin olmadığı yerde huzur, bereket olur mu? Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkı? 84 milyonun buna itiraz etmesi lazım. Babaların, annelerin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini, hangi fedakarlıklara katlandığını hepimiz bilir. Daha önce bu konuda benzer olaylar olduğunda olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var; 'Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsin diyor. Bir puan aralığı belirliyor. KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Danıştay kararına uymuyorlar" dedi.

"Bu evlatlarımızın hakkını, hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Her türlü hukuki desteği vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "Milletime açık ve net söz veriyorum iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım" dedi. - ANKARA

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İktidar, KPSS, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: 'İktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım' - Son Dakika


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