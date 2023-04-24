Seçime sayılı günler kala Ankara'da siyasi ve hükümet senaryoları hız kazandı. CHP kulislerinde konuşulan senaryoya göre dün gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yeni bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde 6'lı Masa'yı dağıtacak.
CHP kulislerinde dolaşan senaryoya göre seçim sürecinde DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeteri kadar etkisi olmadığını gören Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesine sarıldı.
CHP Genel merkezinin kamuoyuna açıklamadığı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 4 puan gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın diğer ortaklarından ümidi kestiği iddia ediliyor.
"Alevi" videosunun İYİ Parti tabanında da rahatsızlık yarattığı ve bu sebeple İYİ Parti'den gelecek oyların beklenenden az olduğu da anketlerden çıkan sonuçlardan biri olduğu konuşuluyor.
Son Dakika › Politika › 'Yiğitlerim' başlıklı videodan sonra ilginç iddia: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa 6'lı Masa'yı dağıtacak - Son Dakika