"Yiğitlerim" başlıklı videodan sonra ilginç iddia: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa 6'lı Masa'yı dağıtacak - Son Dakika
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"Yiğitlerim" başlıklı videodan sonra ilginç iddia: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa 6'lı Masa'yı dağıtacak

25.04.2023 18:52

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, tartışma çıkaracak bir iddia Ankara gündemine oturdu. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yeni bir video yayınlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazandığı taktirde Altı'lı Masa'yı dağıtacak. DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'nin seçime yeteri kadar etkisi olmadığını düşünen Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ve Yavaş'ın popülaritesine sarıldığı ortaya atıldı.

Seçime sayılı günler kala Ankara'da siyasi ve hükümet senaryoları hız kazandı. CHP kulislerinde konuşulan senaryoya göre dün gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yeni bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde 6'lı Masa'yı dağıtacak.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİNE SARILDI"

CHP kulislerinde dolaşan senaryoya göre seçim sürecinde DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeteri kadar etkisi olmadığını gören Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesine sarıldı.

"ANKET SONUÇLARI SONRASI ORTAKLARDAN ÜMİDİNİ KESTİ"

CHP Genel merkezinin kamuoyuna açıklamadığı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 4 puan gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın diğer ortaklarından ümidi kestiği iddia ediliyor.

"ALEVİ VİDEOSU İYİ PARTİ TABANINDA RAHATSIZLIK YARATTI" İDDİASI

"Alevi" videosunun İYİ Parti tabanında da rahatsızlık yarattığı ve bu sebeple İYİ Parti'den gelecek oyların beklenenden az olduğu da anketlerden çıkan sonuçlardan biri olduğu konuşuluyor.

YORUMLAR (18)
  • Faruk Sonet Can: Bir tane olumlu projeleri yok. Bu millet size nasıl inansın. Meralide susturdular. Oyun büyük. Sadece algıya oynama var. Yazık çok yazık. Ülke bunlara teslim edilirse vay halimize... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Can Yıldırım : Almış yanına iki yaverini şunu yapalim bunu yapalım öyle olmaz böyle olsun. Hadi ara hafi ara mesaj at napıyormuş :)) tam Cem Yılmaz gösterisi Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Talip Konyali: iktidar ancak...başarısız olduysa değişir..son 20 senede yapılan birşey yoksa ..bir tane heykel yapamadıysa..herhalde bu bu sebeple gitmez değil mi.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile 'Yiğitlerim' diyerek video paylaştı! Her ikisine de ayrı birer görev verdi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile 'Yiğitlerim' diyerek video paylaştı! Her ikisine de ayrı birer görev verdi

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Son Dakika Politika 'Yiğitlerim' başlıklı videodan sonra ilginç iddia: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa 6'lı Masa'yı dağıtacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Yiğitlerim" başlıklı videodan sonra ilginç iddia: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa 6'lı Masa'yı dağıtacak - Son Dakika
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