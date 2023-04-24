"Yiğitlerim" başlıklı videodan sonra ilginç iddia: Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa 6'lı Masa'yı dağıtacak

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Seçime sayılı günler kala Ankara'da siyasi ve hükümet senaryoları hız kazandı. CHP kulislerinde konuşulan senaryoya göre dün gece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yeni bir video yayınlayan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandığı takdirde 6'lı Masa'yı dağıtacak.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN POPÜLARİTESİNE SARILDI"

CHP kulislerinde dolaşan senaryoya göre seçim sürecinde DEVA, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeteri kadar etkisi olmadığını gören Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın popülaritesine sarıldı.

"ANKET SONUÇLARI SONRASI ORTAKLARDAN ÜMİDİNİ KESTİ"

CHP Genel merkezinin kamuoyuna açıklamadığı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 4 puan gerisinde kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa'nın diğer ortaklarından ümidi kestiği iddia ediliyor.

"ALEVİ VİDEOSU İYİ PARTİ TABANINDA RAHATSIZLIK YARATTI" İDDİASI

"Alevi" videosunun İYİ Parti tabanında da rahatsızlık yarattığı ve bu sebeple İYİ Parti'den gelecek oyların beklenenden az olduğu da anketlerden çıkan sonuçlardan biri olduğu konuşuluyor.