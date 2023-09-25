Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat\'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor. Kurultay'dan önce gözler, en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanlığı için değişimcilerin adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı için adayı Cemal Canpolat oldu. Canpolat adaylığını kısa süre içerisinde açıklayacak.

DEĞİŞİM DİYENLERİN ADAYI ÇELİK OLDU

İl kongreleri ile bir hayli hareketli günlerin yaşandığı CHP'de sıra, 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne geldi. Kurultay öncesinde en çok delegeye sahip olan İstanbul'da adaylar merakla beklenirken dün sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'nin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Çelik, partinin 100. yaşında iç demokrasiyi güçlendirmeye devam edeceğini söylerken kendisi parti içindeki değişimcilerin adayı olarak gösteriliyor.

Cemal Canpolat

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun ise bu hamleye karşılık olarak eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile bir görüşme yaparak adaylığını açıklamasını istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu Canpolat'a destek vereceklerini belirtti. Kulislerde Canpolat'ın, CHP Genel Merkezi'nin adayı olarak çarşamba günü saat 1800'de adaylığını ilan edeceği konuşuluyor.