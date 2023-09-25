Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat\'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
Son Güncelleme: 25.09.2023 15:34

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cihan Canpolat ile bir görüşme yaparak adaylığını açıklamasını istedi. Canpolat bu talep karşısında destek istedi. Kılıçdaroğlu da Canpolat'a destek vereceklerini aleni bir şekilde ifade etti. Canpolat, CHP Genel Merkezi'nin adayı olarak çarşamba günü saat 18'de adaylığını ilan edecek.

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor. Kurultay'dan önce gözler, en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanlığı için değişimcilerin adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı için adayı Cemal Canpolat oldu. Canpolat adaylığını kısa süre içerisinde açıklayacak.

DEĞİŞİM DİYENLERİN ADAYI ÇELİK OLDU

İl kongreleri ile bir hayli hareketli günlerin yaşandığı CHP'de sıra, 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne geldi. Kurultay öncesinde en çok delegeye sahip olan İstanbul'da adaylar merakla beklenirken dün sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'nin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Çelik, partinin 100. yaşında iç demokrasiyi güçlendirmeye devam edeceğini söylerken kendisi parti içindeki değişimcilerin adayı olarak gösteriliyor.

Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
Cemal Canpolat

ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Kılıçdaroğlu'nun ise bu hamleye karşılık olarak eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile bir görüşme yaparak adaylığını açıklamasını istediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu Canpolat'a destek vereceklerini belirtti. Kulislerde Canpolat'ın, CHP Genel Merkezi'nin adayı olarak çarşamba günü saat 1800'de adaylığını ilan edeceği konuşuluyor.

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla - Son Dakika


Son Dakika
15:38 Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan'da! Azerbaycan'la ikili anlaşmalar imzalandı
15:31 Yargı dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, başrol Pınar Deniz'e övgü yağdırdı
15:24 Hastaneye kaldırılan Akşener'in sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Sözcüsü'nden yeni açıklama
15:12 Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli'nin jestini karşılıksız bırakmadı
15:08 EK MTV için gözler AYM'de! İptal edilirse bu şartı yerine getirmeyen parasını geri alamayacak
14:54 Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla
14:53 Rumenler para istiyor! Galatasaray, FIFA'lık oldu
14:45 Maden sahasından geçen avcılar, 3 gün boyunca çukurda mahsur kalan Fransız gezgini kurtardı
14:42 10 gün önce Turkcell CEO'su olarak atanan Bülent Aksu, görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2023 15:51:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Cemal Canpolat'la görüştü: Çık, adaylığını açıkla - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement