Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine Karamollaoğlu da tepki gösterdi - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine Karamollaoğlu da tepki gösterdi

09.06.2022 20:38

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin kullandığı "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine İYİ Parti kanadından sonra Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da tepki gösterdi. İbrahim Halil Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi.

İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları gündem oldu. Kılıçdaroğlu'na yönelik Oral, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır" ifadelerini kullandı.

PARTİSİ TARAFINDAN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Açıklamaların gündem olmasının ardından İYİ Parti kanadından büyük tepki gelirken, İbrahim Halil Oral, partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bugün Sakarya gezisinde ". Alevilik üzerinden yapılan tarife kim için yapılırsa yapılsın şiddetle reddediyorum. Ve sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İYİ Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum."

KARAMOLLAOĞLU DA TEPKİ GÖSTERDİ

Tarışmalara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da dahil oldu. Oral'ın açıklamalarına ilişkinKaramollaoğlu, "Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür." ifadesini kullandı.

"YÖNETİCİDE ARANAN VASIF, MEZHEP OLMAMALIDIR"

Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu ve Alevi vatandaşlara yönelik sarf edilen ayrıştırıcı ve ötekileştirici ifadelerden dolayı üzüntülü olduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, "Yöneticide aranan vasıf mezhep değil, dürüstlük, adalet, ehliyet ve liyakat olmalıdır. Aday belirleme kriterlerinde liyakatin değil de ırkın veya mezhebin aranması, ülkemize, insanımıza ve geleceğimize yapılabilecek en büyük kötülüktür." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, İbrahim Halil Oral, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Alevi olması Sünni kesim için endişedir' sözlerine Karamollaoğlu da tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na yönelik "Alevi olması Sünni kesim için endişedir" sözlerine Karamollaoğlu da tepki gösterdi - Son Dakika
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