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Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu

11.11.2021 13:23

Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu Kemal Kılıçdaroğlu: "Muhittin Böcek'in hizmetlerinden dolayı çok mutluyum" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Korona virüs sebebiyle aylarca yoğun bakımda kalıp ölümden dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, yoğun...

Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu

Kemal Kılıçdaroğlu: " Muhittin Böcek'in hizmetlerinden dolayı çok mutluyum"

ANTALYA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Korona virüs sebebiyle aylarca yoğun bakımda kalıp ölümden dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e, yoğun bakım ünitesinden normal servise alınışının 1.yılında nazar boncuğu taktı. Böcek'in yaptığı hizmetlerden dolayı memnun olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Başarılı bir hizmet veriyorsunuz. Biz de bundan çok memnunuz. Özellikle genel başkan olarak çok mutluyum" dedi.

Bir dizi etkinlikler için dün akşam Antalya'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah erken saatlerdeki Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali ziyaretinin ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne geldi. Belediye binası önünde Antalyalı kadınlar, Kılıçdaroğlu'nu mor yazmalarıyla karşıladı. Büyükşehir Belediyesi zabıtası ile kadınları selamlayan Kılıçdaroğlu, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve partililerle birlikte belediye binasına giriş yaptı. Kılıçdaroğlu, Böcek'in makamına geçmeden önce, belediyenin hatıra defterini imzaladı.

"9 Kasım 1. yaş günüm gibi oldu"

Sohbet ortamında geçen ziyarette, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduklarını dile getiren Muhittin Böcek, "9 Kasım'da yoğun bakımdan çıkmıştım. Benim için 1. yaş günüm gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum. İyi günümde, kötü günümde yanımızda oldunuz. Sizin Antalya'dan beklentiniz, en iyi hizmeti alma yönündeydi. Bütün ekip arkadaşlarım ve milletvekillerimizle beraber hep birlikte Antalya'mız için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli kent için Antalya'mızda en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sizin de gelecekle ilgili söylemlerinizi, inşallah hep birlikte yerelden kalkınma anlamında, hem de sosyal belediyecilik anlayışıyla gereğini yapacağız" dedi.

"Genel başkan olarak çok mutluyum"

Muhittin Böcek'in kötü zamanlar geçirdiği dönemde sağlığına kavuşması için sadece Antalya'nın değil, Türkiye'de sevenlerinin dua ettiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Sağlığınıza kavuştunuz çok şükür. Başarılı bir hizmet veriyorsunuz. Biz de bundan çok memnunuz. Özellikle genel başkan olarak çok mutluyum. Özellikle büyükşehir belediye başkanlarımız belli aralıklarla toplanıyorlar. Hem uygulama birliğini sağlamak açısından, hem verilen hizmetin kaliteliğini arttırmak açısından güzel hizmetler yapıyorsunuz. Antalya, Antalyalılar memnun" diye konuştu.

"Sizin öncülük yapmanız son derece değerli"

Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gözbebeği olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, turizmin yanında kentin tarım ve arkeolojik önemine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Böyle bir merkezde belediye başkanlığı yapmak da güzel bir şey. Verilen her hizmetin karşılığını bir şekilde alıyorsunuz. Bundan sonra da büyük bir uyum içerisinde, büyük şehir belediye başkanımızın başkanlığında diğer belediyelerle bir araya gelmeniz, ortak sorunlara ortak çözümler üretmeniz, sizin öncülük yapmanız son derece değerli" ifadelerini kullandı.

Nazar boncuğu taktı

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, partinin kadın kolları tarafından kendisine takdim edilen nazar boncuğunu Böcek'in yakasına taktı. Muhittin Böcek de, yöresel kıyafetlerin yer aldığı tabloyu Kılıçdaroğlu'na armağan etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu
Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu
Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu
Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Muhittin Böcek, Antalya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Böcek'e nazar boncuğu - Son Dakika
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