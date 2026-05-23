Kılıçdaroğlu'ndan CHP Ahlak Vurgusu
Kılıçdaroğlu'ndan CHP Ahlak Vurgusu

Kılıçdaroğlu'ndan CHP Ahlak Vurgusu
23.05.2026 14:47
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin ahlaki değerlerini koruması ve kuruluş kodlarına dönmesi gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinden ofisine gitmeden önce evinin önünde açıklamalarda bulundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız"

Dün çok yoğun bir telefon trafiği yaşadığı için ses tellerinde sorun çıktığını kaydeden Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Kılıçdaroğlu, "Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşmeyi gerçekleşmedi. Umarım bugün veya önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Kendisi ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim demişti. Bu görüşme gerçekleşmedi. Belki bugün gerçekleşir. Bir şeyin çok iyi bilinmesi lazım Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren bir partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır. Ben hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak" diye konuştu.

"Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor"

CHP'ye tarihi boyunca muhalefetten, sivil toplumdan çok eleştiri geldiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Partinin ahlaki değerleriyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemiştir. Şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bütün arkadaşlarıma aynı şekilde ifade ediyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor. Bu parti, cumhuriyeti kuran bir partidir. Ahlakı, erdemi kendisine temel felsefe edilmiş bir partidir. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna karşı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Biz köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız"

Bir başka önemli noktaya daha değineceğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Parti tabanını ifade ettim. Bizim parti kültürümüzde hiçbir genel başkanlık yapmış, hiçbir kişiyle ilgili olarak negatif bir dil kullanılmaz, aşağılayıcı bir dil kullanılmaz. Çünkü biz bütün parti liderlerine saygılıyız. Onların eleştirilerine saygılıyız. Beni eleştiren genel başkanlar vardı. Ben bunlara hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Eleştiriler konusunda gittim kendileriyle görüştüm. Dolayısıyla parti tabanında bir düşmanlık oluşturmak, birbirimize girmek, kavgalı bir ortam oluşturmak bunlar doğru değildir. Bütün arkadaşlarıma, milletvekillerime, il başkanlarına, ilçe başkanlarına partinin seçmenlerine özellikle rica ediyorum; bu partiyi kendi için de ayrıştıran bir dille kaçınmak lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, köklü bir partiyiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız."

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından ofisine doğru yola çıktı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

