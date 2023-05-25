Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: İspatlamazsan namertsin - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: İspatlamazsan namertsin

25.05.2023 21:32

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızı söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi. Erdoğan'ı bir kez daha TRT'de canlı yayına davet eden Kılıçdaroğlu, çok sert ifadeler kullandı.

Güçlü Sanayi Güçlü Türkiye" İstanbul Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TRT'de yaptığı propaganda konuşmasıyla ilgili, "Sayın Kılıçdaroğlu TRT'deki açıklamasında bizim terör örgütleriyle görüşmeler yaptığımızı söylüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu ispatlayamazsan namertsin. Biz terör örgütleriyle görüşmede değil onları inlerinde vurmakla görevli olduk" dedi.

KILIÇDAROĞLU SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Erdoğan'ı bir kez daha TRT'de canlı yayına davet eden Kılıçdaroğlu, çok sert ifadeler kullandı.

"KARŞIMI ÇIK"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sadece görüştüğünü söylemiyorum Erdoğan, sen teröristlerin hamisisin! Madem kanıt istiyorsun, meydan okuyorum sana. Kendi televizyonun TRT'de, bu akşam, yarın ya da Cumartesi günü çık karşıma. Senin teröristlerle işbirliği yapan bir namert olduğunu herkese ispat edeceğim!"

Kılıçdaroğlu'ndan, 'Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin' diyen Erdoğan'a çok sert yanıt
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Terör örgütleriyle görüştüğümüzü söylüyor, ispatlamazsan namertsin

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: İspatlamazsan namertsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: İspatlamazsan namertsin - Son Dakika
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