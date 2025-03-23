Kılıçdaroğlu'ndan Demokrasi Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Demokrasi Vurgusu

Kılıçdaroğlu, demokrasi mücadelesinin her yerde verilmesi gerektiğini vurguladı.

23.03.2025 15:53
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CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız" dedi.

CHP, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayını belirlemek amacıyla 23 Mart olarak kararlaştırılan ön seçimi gerçekleştirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 100. Yıl Çankaya Evi'nde oyunu kullandı.

"Demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız"

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de demokrasinin olmadığı baskı rejiminin olduğu bir ülkede yaşamak bizim için çok zor. Cumhuriyet Halk Partililerin bir görevi var. Bu ülkede cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak gibi bir görevi var. Biz demokrasi mücadelesini her yerde, her ortamda ve bedeli ne olursa olsun vermek zorundayız. CHP'nin tarihsel bir sorumluluğu var. Bu tarihsel sorumluluğun gereğini yapacağız. Asla ve asla yılmak yok, dönmek yok. Demokrasi için her türlü mücadeleyi sonuna kadar, boyumuz ne olursa olsun, düşüncemiz ne olursa olsun. Her türlü düşünceye kapıyı aralayan sihirli anahtar demokrasidir" diye konuştu.

"Demokrasi mücadelesi kutsal bir mücadeledir"

Kılıçdaroğlu konuşmasına şöyle devam etti:

"Demokrasi sadece benim için değil, sadece CHP'liler için değil. Demokrasi bu ülkede yaşayan herkes için geçerli, sihirli bir kavramdır. Demokrasiyi yaşatmak, demokrasiyi derinleştirmek, demokrasiyi güçlendirmek hepimizin görevidir. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Bunu herkesin çok iyi bilmesini isterim. Demokrasi mücadelesi kutsal bir mücadeledir ve bu mücadeleyi vermek de hepimizin görevidir".

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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