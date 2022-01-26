Üye Girişi
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak

26.01.2022 18:57

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Önemli bir bilgi vereceğim" diyerek saat 22.00'de açıklama yapacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 22:00'de canlı yayında NTVde gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. İki açıklamanın aynı saate denk gelmesi dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Mesajında saat 22.00'yi işaret eden Kılıçdaroğlu, önemli bir bilgi vereceğini duyurdu.

"BURADA BULUŞMAK ÜZERE"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Sevgili Halkım, bu akşam saat 22.00'de önemli bir konu hakkında size bilgi vereceğim. Burada buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AYNI SAATTE CANLI YAYINA ÇIKACAK

Kılıçdaroğlu'nın işaret ettiği saat 22.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV özel yayınında Seda Öğretir, Nazlı Çelik, Ahmed Arpat ve Hasan Basri Yalçın'ın sorularını yanıtlayacak. İki açıklamanın aynı saate denk gelmesi dikkat çekti.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Twitter, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak - Son Dakika


Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı Canlı yayında sütyen giymeyen kadın sunucunun göğüsleri açıldı         
21:20
Altınordu'nun gençlerinden Avrupa'da bile eşine az rastlanır gol! Altınordu'nun gençlerinden Avrupa'da bile eşine az rastlanır gol!         
21:08
Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor         
18:16
Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi Felaketi yaşayan İstanbul'un yanı başındaki Tekirdağ'a bir gram kar düşmedi         
16:49
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor İBB'den kar uyarısı: Kar yağışı akşam geri dönüyor         
15:54
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı Mansur Yavaş'tan bir örnek hamle daha! Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere et desteği başladı         
11:39
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07

Son Dakika Haberleri
21:16 Son Dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener koronavirüse yakalandı
21:07 Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Yemeğe tabii ki de gidin ama o gün değil, bu yaptığınız öngörüsüzlük
20:33 Erken seçim konuşulurken YSK'dan dikkat çeken hamle!
20:28 Karın 8 metreyi bulduğu Gümüşhane'de rahatsızlanan köy muhtarı, 11 saat sonra kurtarıldı
20:21 Son Dakika: Galatasaray'da yaprak dökümü! Taraftarın tepkisini çeken yıldızla yollar ayrıldı
20:11 DEVA ve Gelecek Partisi, Millet İttifakı'na mı katılıyor? Babacan iddialara cevap verdi: Önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz
20:01 Akrabalarının silahlı saldırısına uğrayan emlakçı, taburcu edildikten 1 hafta sonra yaşamını yitirdi
19:59 Canlı yayında eşiyle barıştı, Fenerbahçe notu gündem oldu
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 26 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 188 kişi vefat etti, 77 bin 434 yeni vaka tespit edildi
19:28 Özlem Çarıkçıoğlu, Kış Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 21:23:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım! Tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayına çıkacağı saatte açıklama yapacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement