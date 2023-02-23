Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Beşşar Esad'a taziye mektubu - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Beşşar Esad'a taziye mektubu

23.02.2023 17:25
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Beşşar Esad'a taziye mektubu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a taziye mektubu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a taziye mektubu kaleme aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a taziye mektubu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'a taziye mektubu kaleme aldı.

Mektuba, "6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye'yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur" ifadesi ile başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mektubunu, "Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum" ifadesiyle noktaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Beşşar Esad'a taziye mektubu - Son Dakika

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