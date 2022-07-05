Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur

05.07.2022 15:00

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, devletten aldıkları ihalelerle öne çıkan 5 büyük şirket hakkında "5'li çete" ifadesini kullanmış ve iktidara geldiklerinde bu şirketlerin yatırımlarını kamulaştıracaklarını vaadetmişti. Bugün resmi Twitter hesabından yeni bir açıklama paylaşan Kılıçdaroğlu, bazı sermayedar ve holdinglerin bu şirketlerle arasını bulmaya çalıştığını ima ederek, "Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 yılı bütçe görüşmelerinin ilk gününde (7 Aralık) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmasında, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı süresince kamu ihaleleri alarak kamu-özel sektör işbirlikleri (KÖİ) çerçevesinde yapılan projeleri yürüten ve dünyada en fazla devlet ihalesi alan 10 şirket arasındaki beş büyük şirkete dikkat çekmişti.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE YATIRIMLARINI KAMULAŞTIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, haksız kazanç elde ettikleri iddiasında bulunduğu ve "5'li çete" olarak nitelendirdiği şirketlerin yatırımlarını iktidara geldiklerinde kamulaştıracaklarını açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HAKİME TEPKİ: 5'Lİ ÇETE DİYECEĞİM

Kılıçdaroğlu, "Beşli çete" ifadesini kullandığı için mahkemeden ihtiyatlı konuşması gerektiğine dair bir karar çıktığını ise partisinin nisan ayındaki grup toplantısında şu ifadelerle aktarmıştı;

"5'li çete diye eleştirdim. 5'li çetenin tahsildarlığını yapıyor diye eleştirdim. Bunun üzerine mahkemeden bir karar aldılar; ihtiyatlı konuşacakmışım, 5'li çete demeyecekmişim! Hangi mahkeme? O hakime açık ve net söylüyorum; ben 5'li çete diyeceğim, bak bakalım sen ne yapacaksın! Ben hakkı hukuk savunacağım, sen 5'li çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, sen de 5'li çetenin yandaşısın diyeceğim. Bal gibi 5'li çete. 18 yılda, 5 şirkete 203 milyar liralık iş verildi. Her şeylerini finanse ediyorlar. Savcılara da sesleneyim, rüşvet olaylarının üzerine neden gitmiyorsunuz? Bu 5 kişinin adı kamudan ihale alan en büyük 5 şirket diye dünya literatürüne girecek."

"ARACILAR UZUN ZAMANDIR BİZİMLE TEMAS KURMAYA ÇALIŞIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o günden beri 5'li çete ifadesini neredeyse tüm konuşmalarında kullanırken, CHP'li kaynaklar da bu şirketlerin uzun zamandır aracılar vasıtasıyla kendileriyle görüşmek istediğini dillendiriyordu.

"ŞİMDİ VARSA CESARETİNİZ, GELİN BENİ İKNA EDİN"

Kılıçdaroğlu bugün yaptığı paylaşımda ise dikkat çeken bir konuya değindi. Bazı sermayedar, holding ve piyasaların "5'li çete" olarak bahsettiği şirketlerle arasını bulmaya çalıştığını ima eden Kılıçdaroğlu, "5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar, holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur; bu böyle biline. Şimdi varsa cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber yollamayı bırakın" dedi.

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Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur - Son Dakika
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