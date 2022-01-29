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Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı

29.01.2022 09:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yoğun karın yağdığı akşam İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda yemek yiyen ve tepkileri üzerine çeken Ekrem İmamoğlu'yla ilgili konuştu. MOBESE görüntülerinin servis edilmesine kızan Kılıçdaroğlu, "Özel hayatı servis edemezsiniz. Anayasa'ya göre suçtur. Kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır. Ama anayasası askıda olan bir devlette bu suç olmaktan çıkıyor.'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de "Suat Toktaş ile Liderler Özel Söyleşisi" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'daki karla mücadele çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, yapay bir gündem yaratıldığını söyledi.

Karla mücadele çalışmalarında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin elinden gelen bütün çabayı gösterdiğini bildiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile o gece de sonrasında da sürekli irtibatı olduğunu söyledi.

"AKIL TUTULMASI"

Kılıçdaroğlu, ''Kar yağışı var, insanlar yolda kaldı, bu doğru ama metro 02.00'ye kadar çalıştı, otobüsler çalıştı. İnsanlar arabalarını kilitlediler, otobüse binip yerlerine gittiler. İstanbul'u tartıştık değil mi? Peki güzel. Yeni yaptıkları havaalanının kargo terminalinin çatısı çöktü. Karışan oldu mu? Orada binlerce turist slogan attı. Tartışıldı mı? Asıl bunların tartışılması lazım. Bir de şu var; iktidarsınız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı devletin rakibi olarak görüyorsunuz. Akıl tutulması." dedi.

"SADECE DİNLEMİYORLAR, BİR DE İZLİYORLAR"

"İstanbul'u kaybetmeyi bir türlü içlerine sindiremiyorlar.'' diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Daha önce, 'Bizim telefonlarımızı, benim, ailemin, çocuklarımın telefonlarını dinliyorlar.' dedim. 'CHP'li belediye başkanlarının telefonlarını dinliyorlar.' dedim. Bir gerçek daha ortaya çıktı. Sadece dinlemiyorlar, bir de izliyorlar. Bunlarda demokrasinin d'si bile yok. Ne yapacaksın izleyip? Bizim verilmeyecek hesabımız mı var? Ama ben demokrasi adına utanıyorum.''

"Bu kamera görüntüsüyle ilgili Sayın İmamoğlu'yla konuştunuz mu?'' sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, ''Bu suçtur. Özel hayatı servis edemezsiniz. Anayasa'ya göre suçtur. Kişinin özel yaşamı anayasal güvence altındadır. Ama anayasası askıda olan bir devlette bu suç olmaktan çıkıyor.'' yanıtını verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi hakkında yorum: Anayasası askıda olan bir devlette özel yaşamın servis edilmesi suç olmaktan çıktı - Son Dakika
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