Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına ilk yorum: İttifakımız bitti zaten - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına ilk yorum: İttifakımız bitti zaten

Son Güncelleme: 14.09.2023 13:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklaması ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, ''Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti'' ifadelerini kullandı.

İYİ Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde 81 ilden aday çıkaracağını duyurdu. Böylece İYİ Parti ittifak kapılarını kapatırken konuyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." dedi.

81 İLDE KENDİ ADAYLARINI ÇIKARACAKLAR

Dün Parti binasında basın mensuplarına seslenen İYİ Partili Zorlu, "31 Mart 2024'e yapılacak seçimlerde 81 il ve ilçelerinde partimizin kendi adaylarının, her seçim çevresinde halkla görüşülerek aday adaylarımızın tespit edilmesine karar verildi ve parti başkanlık divanımız bu süreçte yetkilendirildi. Bu kararın yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediğimiz siyasete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"SAYGI İLE KARŞILAYACAĞIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yanı sıra bir ismin daha CHP Genel Başkanlığına aday olacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu ayrıca İYİ Parti'nin yerel seçim kararını yorumlayarak "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: İYİ Parti, yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayını çıkaracak

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına ilk yorum: İttifakımız bitti zaten - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti'nin 'yerel seçim' kararına ilk yorum: İttifakımız bitti zaten - Son Dakika
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