Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel Açıklaması - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel Açıklaması

Kılıçdaroğlu\'ndan Özgür Özel Açıklaması
23.07.2026 20:29
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Kılıçdaroğlu, CHP içindeki tartışmaların kendisini ilgilendirmediğini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin, "CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Tarım işçileriyle selamlaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye ilişkin açıklamasının sorulmasına üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim gündemim farklı, benim gündemim halkın gündemi. A partisi bunu demiş, B partisi bunu demiş, söylenen söz önemli. Benim görevim toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir. Ben çöpten kağıt toplayan insanın ve mesai saati olmaksızın tarlada çalışıp alın teriyle kazanan insanların sorunlarını çözmek için yola çıktım. Benim siyaset anlayışım budur. Ben gidip başka bir yerde siyaset yapmıyorum, halkın arasında siyaset yapıyorum. Dolayısıyla günlük kısır tartışmaların ötesine çıkmak lazım. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu'ysa ben bu ülkede herkesin sorununa eğilmek zorundayım. Bana oy versin veya vermesin. Beni tercih etsin veya etmesin. Ben onun sorunlarını çözmek zorundayım. Dolayısıyla CHP'nin içindeki tartışmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Bu ülkenin sorunlarıyla kim ilgilenmek istiyorsa yanıma gelecek, beraber gideceğiz, beraber sorunlara eğileceğiz. Birilerinin sözcüsü asla ve asla olmayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel Açıklaması - Son Dakika

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