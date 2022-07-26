Kılıçdaroğlu'ndan, PKK'lı olmadığını iddia eden Selahattin Demirtaş'a övgü: Serbest kalması en büyük arzum

"Silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek"kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, bölücü terör örgütü PKK'nın uzantısı olmadığını iddia etmiş ve ABD kontrolündeki terör örgütüne "silah bırakma" çağrısında bulunmuştu.

KANLI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle, terör yandaşlarına bir çağrı yapmış ve sokağa çıkmalarını talep etmişti. Böylece 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı olayların başlamasına neden olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEMİRTAŞ'A ÖVGÜ: KARARLILIKLA DEMOKRASİYİ SAVUNUYOR

Tutuklu Demirtaş'ın son sözleri sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. CHP'li Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili T24'ten Murat Sabuncu'ya konuştu.

Demirtaş'ın PKK konusundaki açıklamalarının 'son derece değerli' bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Demirtaş'ın içeride olmasına rağmen inandığı yoldan dönmeyen, kararlılıkla demokrasiyi savunan, parlamentonun etkin bir kurum olmasını savunan görüşleri var, bu görüşler gayet önemli. Selahattin Demirtaş haksız yere tutuklu. Bu arada sadece o değil Sayın Osman Kavala da bir an önce serbest kalmalı. Haklarındaki serbest kalmalarına dair yargı kararlarının uygulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'IN "PKK İLE İLİŞKİMİZ YOK İDDİASI" SORULDU

Demirtaş'ın "HDP, PKK'nin uzantısı, sözcüsü ya da destekçisi değildir" iddiasını değerlendiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu açıklamaların Mithat Bey tarafından da farklı bir üslupla dillendirilmesi de çok önemli. HDP'nin Türkiye partisi olması yolunda atılan çok ciddi bir adım. Bunun devamının gelmesi lazım. Bunun partinin diğer organları tarafından da dillendirilmesi lazım."