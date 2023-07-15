Kılıçdaroğlu'ndan "Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz?" sorusuna yanıt - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan "Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz?" sorusuna yanıt

15.07.2023 09:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği bir açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz?" sorusuna ise "Buna cevap vermek istemem" yanıtını verdi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarıyla karşı karşıya kaldı. Kılıçdaroğlu bu çağrılara kulak tıkayıp "Mücadeleye devam" mesajı verdi. CHP'de yaşanan gelişmeler dikkatle takip edilirken son olarak bir röportaj veren Kılıçdaroğlu; "Siyaseti nereye kadar götüreceksiniz?" sorusuna "Buna cevap vermek istemem" sözleriyle karşılık verdi.

"YEREL SEÇİMLERDE ÇOK İYİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"

2024 yılında yapılacak yerel seçimlere ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu'nu, Sözcü'den Saygı Öztürk'e şunları söyledi: "Yerel seçimlerde çok iyi bir performans yakalayacağımıza inanıyorum. Pek çok çalışmayı belli bir noktaya getirdik. Aday belirlemelerimiz de iyi olacak. Çok iyi sonuçlar elde edeceğiz. Aday belirlemede şöyle bir yöntemimiz olacak: Tek bir gözlemle aday belirlenmeyecek. Anketler yapılacak, saha araştırması yapılacak. Bizim denetmenler gidecekler alana bakacaklar. 'Kiminle kazanırız, kiminle kazanmayız' diye özel çalışmalar yapılacak. Adaylar belirlenecek."

İMAMOĞLU'NU YENİDEN ADAY YAPAR MI?

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının ardından, seçim sonrası her fırsatta "değişim" mesajı veren ve CHP genel başkanlığına göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yeniden aday yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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