Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu "Beşli çete" demeye devam edebilecek - Son Dakika
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Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu "Beşli çete" demeye devam edebilecek

12.05.2022 14:46
Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu "Beşli çete" demeye devam edebilecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "5'li çetenin hamisi" sözleri sonrası konuyla ilgili getirilen konuşmama tedbiri kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Sözde hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O Hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "5'li çetenin hamisi" sözleri sonrası konuşma yasağı getirilmişti. Mahkeme, getirilen "Beşli Çete" hakkındaki konuşmama tedbirini sonlandırdı.

AVUKAT ÇELİK DUYURDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avukatı Celal Çelik, sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O Hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!"













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Son Dakika Politika Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu 'Beşli çete' demeye devam edebilecek - Son Dakika


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