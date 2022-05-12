Avukatı duyurdu: Kılıçdaroğlu "Beşli çete" demeye devam edebilecek - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "5'li çetenin hamisi" sözleri sonrası konuşma yasağı getirilmişti. Mahkeme, getirilen "Beşli Çete" hakkındaki konuşmama tedbirini sonlandırdı.

AVUKAT ÇELİK DUYURDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Avukatı Celal Çelik, sosyal medyada paylaşımda bulunarak "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Erdoğan'a yöneltilen '5'li Çetenin Hamisi' eleştirisi özelinde (sözde) hakim tarafından konulmaya çalışılan konuşma yasağı sonlandırıldı! O Hakimin katılamadığı bugünkü duruşmada başka hakim tarafından absürt tedbir kararı kaldırıldı!"



























