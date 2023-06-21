CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde 8 buçuk saat süren basına kapalı toplantıda kriz yaşandığı ve 24 il başkanının görevinden istifa ettiği iddiası kısa sürede gündem olurken, çıkan haberler parti yönetimi tarafından yalanlandı.
81 il başkanının Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirdiği ve değişim" çağrıları, kurultay takvimi ve seçim sonrasının ele alındığı toplantının ardından ilk açıklama ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.
Twitter hesabından bir hayli uzun süren zirveye dair paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.
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