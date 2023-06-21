CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı

CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı

21.06.2023 23:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde 8 buçuk saat süren basına kapalı toplantıda kriz yaşandığı ve 24 il başkanının görevinden istifa ettiği iddiası kısa sürede gündem olurken, çıkan haberler parti yönetimi tarafından yalanlandı. Toplantının ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ortak basın bildirisi için yarın kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde 8 buçuk saat süren basına kapalı toplantıda kriz yaşandığı ve 24 il başkanının görevinden istifa ettiği iddiası kısa sürede gündem olurken, çıkan haberler parti yönetimi tarafından yalanlandı.

Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak

TOPLANTI SONRASI KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

81 il başkanının Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirdiği ve değişim" çağrıları, kurultay takvimi ve seçim sonrasının ele alındığı toplantının ardından ilk açıklama ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak

"BASIN BİLDİRİMİZİ YARIN KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Twitter hesabından bir hayli uzun süren zirveye dair paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun il başkanlarıyla toplantısı 8,5 saat sürdü! İstifa iddiası yalanlandı, ortak bildiri yarın paylaşılacak
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Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Kriz İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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