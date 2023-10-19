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Kılıçdaroğlu'nun seçmene attığı SMS, TBMM'de tartışma konusu oldu - Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun seçmene attığı SMS, TBMM'de tartışma konusu oldu

Son Güncelleme: 19.10.2023 20:48

TBMM Genel Kurulunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmene ve vatandaşlara yönelik attığı bir mesaj, tartışmalara neden oldu.

TBMM Genel Kurulunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçmene ve vatandaşlara atılan bir mesaj tartışma konusu oldu. Kurulda AK Parti ve CHP arasında sık sık 'SMS' tartışması yaşandı. AK Partili milletvekilleri, CHP ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun teskerenin içeriğini çarpıttığını dile getirdiler. CHP'li milletvekilleri ise iddialarında ısrar edince tartışmaların uzamasına neden oldu.

Kılıçdaroğlu'nun seçmene atılan mesajı TBMM'de tartışma konusu oldu

"KİŞİSEL VERİLERLE İLGİLİ EN SON KONUŞMASI GEREKEN SİZSİNİZ"

TBMM Genel Kurulunda CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında kara propaganda yapıldığını iddia ederek, "Bugün, o yandaş medyanın kara propaganda içeren SMS'lerine ses çıkarmayanlar Cumhuriyet Halk Partisinin SMS'ine gelince böyle bülbül gibi şakımaya kalkmışlar, bunu da esefle kınıyorum. Genel Başkanımız demişti ki, '3 milyon lira harcadınız' Yeni Şafak gazetesi bu konuyla ilgili manşet attı 'Hayır efendim, ben 3 milyon lira değil, 5 milyon lira harcadım' dedi. Yani milyonlarca SMS attığını, kara propaganda yaptığını da kendi manşetiyle duyurdu. Şimdi, o gün bunlara sesiniz çıkmadı, bugün burada bizi suçluyorsunuz. Üstelik de kişisel verilerle ilgili en son konuşması gereken sizsiniz. Bugün bütün vatandaşların, 85 milyonun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, adres bilgileri, fotoğrafları, tapu bilgileri, IBAN numaraları, her şeyleri dünyada dolaşım altında, 4-5 tane panelde bilgilerimiz güncelleniyor; kötü niyetli kişiler her an bu bilgilerle sizi borçlandırabilir, şantaj yapabilir, iğrenç sitelerde fotoğraflarınızı kullanabilir. Bununla ilgili nereye başvuracağınız bile belirsiz, gıkınız çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun seçmene atılan mesajı TBMM'de tartışma konusu oldu

"İNSANLARI TEDİRGİN ETMEYE HAKKINIZ YOK"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şöyle konuştu: "Konunun, konuştuğumuz konuyla hiç alakası yok, öyle bir şeyin de doğruluğu söz konusu değil. Problem şu: 2016'da, 2017'de aynı cümlelerle yazılmış olan bir tezkereye 'evet' denmiş aynı cümlelerle. Afganistan'la ilgili tezkerede aynı ifade geçmiş 'evet' denmiş. Kendi Grup Başkan Vekilleri Engin Altay bey, aynısına niçin 'evet' vereceklerini çıkıp -çok güzel bir hatipti, sağ olsun- güzelce burada izah etmiş. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra her ne olmuşsa tamamen rücu ederek, yeni yalan bir tez yazılmış ve kendilerine anlatıldığı halde burada bu kadar arkadaşlarımız, bu tezkereyi biz salı günü upuzun konuştuk ona rağmen bugün milyonlarca insana mesaj gitti. Milyonlarca insana mesaj gidince çok doğal olarak bütün milletvekillerimiz, grubumuzda çalışanlar, biraz evvel Sayın Meral Danış Beştaş'a, odada herkese, bütün herkese geldiği için 'Ah! Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor?' dolayısıyla hiç kimseyi bu şekilde yalan beyanlarla insanların kafasını karıştırmaya, insanları tedirgin etmeye, rahatsız etmeye Genel Başkan da olsanız hakkınız yoktur."

Kılıçdaroğlu'nun seçmene atılan mesajı TBMM'de tartışma konusu oldu

NE OLDU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün vatandaşlara SMS göndererek, TBMM'den geçen Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi protesto ettiğini açıkladı. Bu durum bazı vatandaşların tepkisini çekti.

Kılıçdaroğlu'nun seçmene atılan mesajı tartışma konusu oldu
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Medya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun seçmene attığı SMS, TBMM'de tartışma konusu oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun seçmene attığı SMS, TBMM'de tartışma konusu oldu - Son Dakika
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