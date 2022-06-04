Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim

04.06.2022 12:57
Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim

Kılıçdaroğlu'nun iddialarından biri de SADAT'ın kurucularından Adnan Tanverdi'nin evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü şeklindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SADAT'la ilgili iddialarına cevap verdi. Erdoğan, "Ben SADAT'ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. Böyle bir görüşmem yok Bay Kemal, sen yalancısın, sen cambazsın" ifadesine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , geçtiğimiz haftalarda Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak bilinen SADAT'la ilgili bir takım iddialar ortaya attı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarından biri de SADAT'ın kurucularından Adnan Tanverdi'nin evinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü şeklindeydi.

ERDOĞAN'DAN İDDİALARA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu iddialara partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği kamptan verdi. Erdoğan, "Kendi kendine SADAT diye bir öcü uydurup bizim şirketin kurucusuyla evinde konuştuğumuzu söyleyecek kadar hayal alemine dalmış bu zata ne desek fayda etmeyeceğini biliyorum. Her gün altı da üstü de boş yalanlarla insanları tehdit ederek haysiyet cellatlığına soyunan birisinin bizi toplumsal çatışma çıkarmaya çalışmakla itham etmesi tirajı komik bir çırpınıştır" dedi.

"EVLERİNDE GÖRÜŞTÜĞÜM YALAN"

Sadece Külliye'de bir görüşme olduğunu belirten Erdoğan, "Ben SADAT'ın kurucusuyla evlerinde bir görüşme gerçekleştirmedim. Böyle bir görüşmem yok Bay Kemal, sen yalancısın, sen cambazsın ve SADAT'ın kurucusu denilen tuğgeneralle göreve getirdikten sonra benimle çalıştığı süre içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşmelerim var ama evinde herhangi bir görüşme söz konusu olmadı bunu da bilesin" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim - Son Dakika


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