Kılıçdaroğlu: Okullarda bir öğün sıcak yemek lüks değil asgari standart - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Okullarda bir öğün sıcak yemek lüks değil asgari standart

Kılıçdaroğlu: Okullarda bir öğün sıcak yemek lüks değil asgari standart
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin basın toplantısında okullarda çocuklara günde bir öğün sıcak yemek verilmesinin artık zorunluluk olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir öğün yemek, yalnızca bir sosyal yardım kalemi değildir. Çocuğun derse odaklanabilmesinin, öğrenebilmesinin ve eşit şartlarda yarışabilmesinin ön koşuludur." dedi.

Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, eğitimin önemini anlattı.

Milli eğitimin, partiler üstü bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, milli eğitimin bir devlet aklı ve vicdan işi olduğunu söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimin yalnızca bilgi aktarmak olmadığına, okulun, adaleti, dürüstlüğü, emeğe saygıyı, özgür düşünceyi ve ortak yaşam sorumluluğunu kazandırma görevi olduğuna işaret ederek, "Değerler eğitimi, çocuğa tek bir hayat tarzını dayatmak değildir. Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık anlayışını, bilimi, demokrasiyi ve ulusumuzun ahlaki birikimini de aktarmak, öğretmek zorundadır." diye konuştu.

Eğitimden çalışma hayatına geçişte sorun yaşandığını savunan Kılıçdaroğlu, gençlere yalnızca diploma değil, ülkelerinde kurabilecekleri bir geleceğin de verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Uygarlık iddiası, kürsüde kurulamaz"

Kılıçdaroğlu, okullarda temizlik konusunda birtakım sorunların yaşandığını ileri sürdü.

Devletin en temel görevinin, çocukların, sağlıklı, güvenli ve onurlu bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bu bir lütuf değildir, bir anayasal yükümlülüktür. Temiz tuvalet, sabun, tuvalet kağıdı lüks değildir. Bunlar sadece uygarlığın ölçüleridir. Uygarlık iddiası, kürsüde kurulamaz. Uygarlık iddiası, çocuğun elini yıkadığı musluğun yanında kurulur." değerlendirmesinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, okullarda çocuklara günde bir öğün sıcak yemek verilmesinin artık bir zorunluluk olduğu yönünde görüş bildirerek, şunları dile getirdi:

"Gelir dağılımındaki bozulma, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı bir ülkede, çocuklarına günde bir öğün sıcak yemek veremeyen bir iktidar için bu en büyük ayıptır. Bugün pek çok ailenin çocuğu okula aç gitmekte ya da yetersiz beslenerek derse girememektedir. Bir öğün yemek, yalnızca bir sosyal yardım kalemi değildir. Çocuğun derse odaklanabilmesinin, öğrenebilmesinin ve eşit şartlarda yarışabilmesinin ön koşuludur. Karnı boş çocuk dikkatini toplayamaz. Dikkatini toplayamayan çocuk öğrenemez. Öğrenemeyen çocuk yarışa geriden başlar. Sonra o çocuğa 'Başarısızsın' denir. Oysa başarısız olan o çocuk değildir. Başarısız olan, o çocuğu aç bırakan düzendir. Bu düzenin, Türkiye'nin ikinci yüz yılına asla yakışmadığını söylemek zorundayız. Biz bu talebi bir lüks olarak değil, asgari bir insanlık standardı olarak dile getiriyoruz. Bunlar bütçeyi sarsacak kalemler değildir."

CHP olarak yönettikleri her belediyede bu sorumluluğu taşıdıklarını vurgulayan Kılıçdaroğlu, bütün belediye başkanlarına, ihtiyacı olan okulların temizlik ve yemek ihtiyacının giderilmesi noktasında talimat verdiklerini, bu talimatın da yerine getirildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yemek Tarifi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Okullarda bir öğün sıcak yemek lüks değil asgari standart - Son Dakika

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