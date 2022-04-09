Kılıçdaroğlu, partisine Rize'den katılan kadın üyelere rozet taktı Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadınların ne kadar mücadeleci olduğuna bizzat şahidim. Özellikle Karadeniz kadınları, doğa haklarını hep en önde savundular, yaşam alanlarına, derelerine, ağaçlarına sahip çıktılar." ifadesini kullandı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kadın Kolları Genel Başkanlığı, son bir yılda 70 bin yeni kadın üye kaydetti.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye Rize il örgütünden üye olan 70 bininci üyeler Seher Hacısüleymanoğlu ve Ayşe Büyükyazıcı'yı makamında ağırlayarak, rozetlerini taktı.

Yeni kadın üyelerle sohbet eden Kılıçdaroğlu, "Kadınların ne kadar mücadeleci olduğuna bizzat şahidim. Özellikle Karadeniz kadınları, doğa haklarını hep en önde savundular, yaşam alanlarına, derelerine, ağaçlarına sahip çıktılar." açıklamasını yaptı.

Kadın kollarından, Rize'de kadınları örgütlemek için gösterilen özveriyi gençler için de göstermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerde oy oranımız yüksek ama bunu daha da yukarı çekmek için sizlere çok iş düşüyor. Bugünün ve yarının mimarı olan gençlere, genç kadınlara odaklanın. Gençler, aile büyüklerinin fikrini değiştirebiliyor, annesinin ve babasının kendi desteklediği partiye oy vermesini sağlayabiliyor. Onlar hayatı sorguluyorlar ve AKP'nin yarattığı yıkımı görüyorlar. İlk seçimlerde bu düzeni gençlerle birlikte değiştireceğiz. Genç kadınların partimizde daha aktif rol üstlenmelerini sağlayın."

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da örgütlenme kapsamında çalınmadık kapı bırakmayacaklarını belirtti.

Nazlıaka, "İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle kapıları çalıyoruz. Kadınlara YaşamHak projemiz ve Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgi veriyoruz. İktidara geldiğimizde, kadına yönelik şiddeti de yoksulluğu da bitireceğimizi anlatıyoruz. Partimize yoğun bir ilgi var." ifadelerini kullandı.

Ayşe Büyükyazıcı ise servis şoförlüğü yaptığını ve ilk seçimlerde muhtar adayı olacağını söyledi.