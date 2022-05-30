Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz

RTÜK, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve Ensar üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili iddialarını "eş zamanlı" yayınlayan KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye reklam gelirlerinin yüzde 3'ü oranında para cezası kesti. Kararın ardından Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Paylaşımlarında Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yoksullaştırma şiddetin, terörün en kötüsüdür. Bu Saray, halkı yoksullukla terörize etmektedir. Bu yoksullaştırma terörü sürerken, Saray evlatları vakıflar üzerinden yüzlerce milyon dolarlarla oynuyor. Baba "Eeey Amerika" edebiyatında, evlatlar dolar transferlerinde…

"BAKTILAR OLMUYOR, RTÜK ÜZERİNDEN YASAKLADILAR"

Belgeler ortaya çıkınca, emir verildi, atanmışlar aHaber'e koştu. Tabii her taraf belge dolu olunca, baktılar olmuyor, RTÜK üzerinden de beni yasaklamaya giriştiler. Ki RTÜK, bu devrin ekonomik terör aparatlarından biridir; sadece bu!

"BENİ DURDURACAK GÜCÜN YOK"

Gelelim "Kılıçdaroğlu susturulabilir mi?" sorusuna. Senin paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, kullanışlı aparatların beni durduramaz. Ey Saray, senin meselen bana kimin, neyi izin vereceği değildir; senin meselen, beni durdurabilecek gücünün olmamasıdır!"