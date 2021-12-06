Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarıyla görüştü - Son Dakika

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanları ile yaptığı görüşme sonrası "Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan bütçe görüşmelerinin ardından sağlık çalışanlarıyla görüştü. Kılıçdaroğlu, görüşme öncesi Twitter hesabından "Bütçe konuşmamdan sonra sağlıkçılarımızla son gelişmeleri konuşmaya gidiyorum. Sağlıkçılarımızın başımın üstünde yeri var. Müsterih olsunlar, çözülecek her şey ve ülkemizde kalacaklar. Ülkemizin onlara ihtiyacı var!" açıklamasında bulundu.

'İKTİDARA GELDİĞİMİZDE SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ'CHP Genel Merkezinde yaklaşık 2 saat süren videokonferans görüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sağlıkçılarımızla konuştum. Mücadelesini vereceğim talepleri aşağıda paylaşıyorum. İktidara da buradan sesleniyorum: Bu talepleri hemen çözün, varsın sağlıkçıların oyları sizin olsun. Sağlıkçılarımız müsterih olsun, yapmazlarsa, iktidara geldiğimizde sorunları biz çözeceğiz!" ifadelerini kullandı. Sağlıkçı atama kılavuzunun yayımlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu, taleplerini şöyle sıraladı: Söz verdiğiniz gibi sağlık personeli atamalarını yapın. Atama kılavuzunu hemen yayınlayın.Ücretleri hemen düzeltin.Adaletsiz performans kesintilerini durdurun. Kriterleri hakkaniyetli hale getirin, sağlıkçılarla kriterler konusunda el sıkışın.Ödeme planlarını şeffaflaştırın.Çalışma saatlerini insancıl hale getirin. Çalışma saatleri hukuken bu ülkede nettir. Kanunlara uyun. - Sağlıkçılar arasında ayrım yapmayın. Ek ödeme, risk tazminatı ve benzeri düzenlemerden tüm sağlıkçıları faydalandırın. Tazminatları ödeyin, haklarını verin.

- Yükselme kriterlerini şeffaflaştırın.