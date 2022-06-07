Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında SADAT'a dair dikkat çeken açıklamalarına devam etti.



Kılıçdaroğlu, SADAT'a karşı "Asla korkmayın!" mesajını vererek, "Biz hayatta olduğumuz sürece, son CHP'li hayatta olduğu sürece, mücadele ettiği sürece SADAT ve benzerlerinden asla korkmayın. Çünkü biz Kuvayı Milliye'ciyiz." dedi.

"İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE İSTEDİĞİNİZ GİBİ ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ, GÖZALTINA ALINMAYACAKSINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ukrayna ile Rusya savaş halinde. Ukrayna'da enflasyon %16,4 Rusya'da enflasyon %17,8. TÜİK'in kamuoyuna açıkladığı resmi enflasyon %73. ENAG'ın enflasyon rakamı ise %160."

"İktidar değiştiğinde 'acaba tweet atarsam başım belaya girer mi' diye düşünmeyin. İktidarımızda rahatlıkla bizi eleştirebileceksiniz. Asla gözaltına alınmayacaksınız."

"UYUŞTURUCU BARONLARI EN BÜYÜK DESTEĞİ SARAY'DAN ALIYOR"

"Uyuşturucu baronları en büyük desteği Saray'dan alıyorlar. Evlatlarımızı zehirleyen bu baronlara da sözümdür. İktidarımızda tüm baronların saltanatına son vereceğiz. Onların burunlarından fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler."

"Enflasyonu düşük göstermek, işçiye emekliye dul ve yetime düşük maaş vereceğim demektir. Memurun hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Enflasyonun sebebi sensin. İşçilere de emeklilere de dul ve yetimlere de memurlara da sesleniyorum: Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız birlikte olacağız."

"CHP ESKİ CHP DEĞİL"

"Efendim CHP diyecekler... Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık birlikteyiz, artık beraberiz. Aynı değerleri savunuyoruz."

"Sözleşmeye bir hüküm koyalım, yetkili Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri olmasın, İngiliz mahkemeleri olsun. Olur diyorlar. Hepinizin huzurunda söz veriyorum, nereyi yetkili kılarsanız kılın, geleceğim burnunuzdan fitil fitil getireceğim."