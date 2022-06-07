Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz

07.06.2022 14:32
Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, bir kez daha SADAT'a değinerek dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Son CHP'li hayatta olduğu sürece, mücadele ettiği sürece SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın. Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında SADAT'a dair dikkat çeken açıklamalarına devam etti.

Kılıçdaroğlu, SADAT'a karşı "Asla korkmayın!" mesajını vererek, "Biz hayatta olduğumuz sürece, son CHP'li hayatta olduğu sürece, mücadele ettiği sürece SADAT ve benzerlerinden asla korkmayın. Çünkü biz Kuvayı Milliye'ciyiz." dedi.

"İKTİDAR DEĞİŞTİĞİNDE İSTEDİĞİNİZ GİBİ ELEŞTİREBİLECEKSİNİZ, GÖZALTINA ALINMAYACAKSINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ukrayna ile Rusya savaş halinde. Ukrayna'da enflasyon %16,4 Rusya'da enflasyon %17,8. TÜİK'in kamuoyuna açıkladığı resmi enflasyon %73. ENAG'ın enflasyon rakamı ise %160."

"İktidar değiştiğinde 'acaba tweet atarsam başım belaya girer mi' diye düşünmeyin. İktidarımızda rahatlıkla bizi eleştirebileceksiniz. Asla gözaltına alınmayacaksınız."

"UYUŞTURUCU BARONLARI EN BÜYÜK DESTEĞİ SARAY'DAN ALIYOR"

"Uyuşturucu baronları en büyük desteği Saray'dan alıyorlar. Evlatlarımızı zehirleyen bu baronlara da sözümdür. İktidarımızda tüm baronların saltanatına son vereceğiz. Onların burunlarından fitil fitil getirmezsem bana da Kemal demesinler."

"Enflasyonu düşük göstermek, işçiye emekliye dul ve yetime düşük maaş vereceğim demektir. Memurun hakkını niye vermiyorsunuz? Bunlar enflasyona neden olmadılar ki. Enflasyonun sebebi sensin. İşçilere de emeklilere de dul ve yetimlere de memurlara da sesleniyorum: Hakkınızın yenmesini istemiyorsanız birlikte olacağız."

"CHP ESKİ CHP DEĞİL"

"Efendim CHP diyecekler... Şuna inanmanızı isterim; CHP eski CHP değil, siz de eski siz değilsiniz. Artık birlikteyiz, artık beraberiz. Aynı değerleri savunuyoruz."

"Sözleşmeye bir hüküm koyalım, yetkili Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri olmasın, İngiliz mahkemeleri olsun. Olur diyorlar. Hepinizin huzurunda söz veriyorum, nereyi yetkili kılarsanız kılın, geleceğim burnunuzdan fitil fitil getireceğim."

YORUMLAR (1)
  • Levent Akşahin: PYD BİZE Mİ SALDIRACAK DE TEZKEREYE HAYIR DE SONRA DA KUVVAI MİLLİYECİYİZ DE HAYATTA OLAN KUVVAI MİLLİYECİLER SENİ KOVALAR Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız CHP Grup toplantısı CHP Grup toplantısı

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz - Son Dakika

Bu haber SonDakika.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. SonDakika.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı SonDakika.com kurumudur.

Son Dakika
16:12 Sağlıkçıların özlük ve mali haklarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de: Şiddet cezaları ağırlaşacak, maaş artışlarına yönelik düzenleme gelecek
16:06 Çağla Şıkel'in attığı "tost" mesajıyla bir döneme damga vuran Şenol İpek, ünlü kadınlardan gelen teklifleri anlattı
15:54 Galatasaray, Sevilla'ya transferi gündemde olan Marcao'nun alternatifini İtalya'da buldu: Vlad Chiricheş
15:52 Tatil beldesinde skandal! Masaj bahanesiyle yaklaştığı İngiliz kadına, kocasının önünde tecavüz etti
15:44 Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e çok sert sözler: Atina yönetimi ağlamak konusunda çok başarılı, önce yazdığımız mektuplara adam gibi cevap verin
15:25 Erdoğan ve Bahçeli arasındaki sürpriz görüşme bitti! İşte iki liderin masaya yatırdığı 4 önemli konu başlığı
15:24 FOX TV'de şaşırtan ayrılık! Fulya Öztürk, yeni sezonda ekranlara gelmeyecek
15:08 İstenilen reytinge ulaşamayan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi, 11. bölümüyle ekranlara veda ediyor
15:08 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erciyes Üniversitesi öğrencilerine seslendi: İyi ki varsınız
15:00 Kadın futbol karşılaşmasında erkek oyuncu iddiası! Futbol Disiplin Kurulu harekete geçti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 16:30:04. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Son CHP'li hayatta olduğu sürece, SADAT ve benzerlerinden asla çekinmeyin, korkmayın! Çünkü biz Kuva-i Milliyeci'yiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement