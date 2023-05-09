Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam konuk olduğu canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ASLINDA BU 'KARŞI TARAFI DESTEKLİYORUM' DEMEKTİR"

Terör örgütü PKK'nın yönetim kadrosunun kendisine destek mesajı yolladığı iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir." dedi.

"ONLAR MI VATANSEVER BEN Mİ?"

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Terör örgütünün adını niye seslendirmiyorsun?' diyorlar. Açın MSB'nin, TSK'nın sitesini, bölücü terör örgütü ifadesini kullanırlar. Bunlar kendi çocuklarını paralı askere gönderdiler, ben göndermedim. Şimdi onlar mı vatansever ben mi? Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, Putin'in kapısında nefes aldı. Yahu şehit edilen bizim askerlerimiz, senin orada ne işin var? Gitti, koridorda bekletti, kronometreyi çalıştırdı. Hani dünya lideriydin! Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana "Arap dünyasına karışmayın" denmiştir. Ortadoğu bir bataklık. Söyledik, uyardık, yapma dedik. Büyük Ortadoğu'nun eşbaşkanıyım dedi. Buyur başkan, ne yapıyorsun sen! Düne kadar hakaret ettikleri adamların kapısına gittiler para dilenmeye. Türkiye'yi dilenci durumuna düşürmeye kimin hakkı var?"