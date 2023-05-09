Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir

09.05.2023 09:59

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kandil'in seçimlerde kendisini destekleyeceği yönündeki açıklaması soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu, "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam konuk olduğu canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ASLINDA BU 'KARŞI TARAFI DESTEKLİYORUM' DEMEKTİR"

Terör örgütü PKK'nın yönetim kadrosunun kendisine destek mesajı yolladığı iddialarına değinen Kılıçdaroğlu, "Kandil'den Millet İttifakı'nı desteklemeye yönelik bir açıklama kimin işine yarar? Bizi mi destekliyorlar, onları mı destekliyorlar? Akıl var, mantık var. Terör örgütü kalkıp da ben seni destekliyorum diyorsa aslında bu karşı tarafı destekliyorum demektir." dedi.

"ONLAR MI VATANSEVER BEN Mİ?"

Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: "Terör örgütünün adını niye seslendirmiyorsun?' diyorlar. Açın MSB'nin, TSK'nın sitesini, bölücü terör örgütü ifadesini kullanırlar. Bunlar kendi çocuklarını paralı askere gönderdiler, ben göndermedim. Şimdi onlar mı vatansever ben mi? Suriye'de 34 askerimiz şehit edildi, Putin'in kapısında nefes aldı. Yahu şehit edilen bizim askerlerimiz, senin orada ne işin var? Gitti, koridorda bekletti, kronometreyi çalıştırdı. Hani dünya lideriydin! Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana "Arap dünyasına karışmayın" denmiştir. Ortadoğu bir bataklık. Söyledik, uyardık, yapma dedik. Büyük Ortadoğu'nun eşbaşkanıyım dedi. Buyur başkan, ne yapıyorsun sen! Düne kadar hakaret ettikleri adamların kapısına gittiler para dilenmeye. Türkiye'yi dilenci durumuna düşürmeye kimin hakkı var?"

YORUMLAR (10)
  • Seyfettin Sancar: İNSANLARIN AKLINLA ALAYMI GEÇİYORSUNUZ ANLAMIYOMU ZANNEDIYORSUNUZ YAZILACAK OKADAR SATIR VARKİ ELBET SANDIKTA GEREKENLERİ YAZACAKTIR GEREKENİ BU İNSANOĞLU Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Hüseyin Ermurat: Ben kemal beyi hiç sevmem ama allah icin bu sözde haklılık payi var madem esatla kanlı olduk simdi niye görüşecez suriye dagılmadan neden mudahale etmedik bukadar insanı aldık koynumuza halada geliyor Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Derin Düşünce: CUMHURİYET TARİHİ BUNLAR KADAR PİŞKİN SİYASETÇİ GÖRMEDİ. GÖZ GÖRE GÖRE BU KADAR NASIL YALAN KONUŞULUYOR. TÜRKİYE CUMHURİYETİ YAŞAN MİLLET IRKLARI BUNLARA NASIL İNANACAK KADAR CAHİL OLABİLİYOR.MANTIK DIŞI Cevap Yaz 68 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil'in kendisini destekleyen açıklamalarından sonra açıklamada bulundu: Bu aslında 'Karşı tarafı destekliyorum' demektir - Son Dakika
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