Kılıçdaroğlu, TBB Başkanı seçilen Sağkan'ı tebrik etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı seçilen Erinç Sağkan'ı tebrik ederek, "Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBB Başkanı seçilen Sağkan'ı, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kutladı. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulunda seçimi kazanarak TBB Başkanı seçilen Erinç Sağkan ve yönetim kurulunu kutluyorum. Hukukun egemenliğini birlikte tesis edeceğimiz, ülkemizde görevinizi hiçbir baskı altında kalmadan yerine getireceğiniz günler yakındır!" ifadelerini kullandı.