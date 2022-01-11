Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

11.01.2022 16:10

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i kastederek, "Sözde bir milletvekilinin, terörist kıyafeti giyerek bir teröristle fotoğraf çektirmesini, teröre cesaret vermesini ve terör üyeliğini, TBMM...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i kastederek, "Sözde bir milletvekilinin, terörist kıyafeti giyerek bir teröristle fotoğraf çektirmesini, teröre cesaret vermesini ve terör üyeliğini, TBMM çatısı altında herhalde kenarda bırakacak değiliz." dedi.

Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, dost ve kardeş Kazakistan'da yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi üzdüğünü söyledi.

Kazakistan'ın yanında olduklarını belirten Özkan, ülkede kısa sürede barış ve huzurun tesis edilmesi temennisini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2021 yılı dış ticaret rakamlarına değinen Özkan, Türkiye ihracatının, 225,4 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştığına dikkati çekti.

Özkan, Türkiye ekonomisinin, salgının ortaya çıkardığı olumsuz tablo, küresel tedarik zincirindeki bozulmalar ve emtia fiyatlarındaki artışa rağmen güçlü performans sergilediğini ifade etti.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Özkan, "Kendilerine destek veren, binlerce tır silah gönderenler dahi terör örgütü üyelerinden artık umudunu kesti. İnşallah terörün kökünü kazımanın arifesindeyiz." diye konuştu.

Otoyollardan şehir hastanelerine, altyapı ve üstyapı çalışmalarından teknoloji alanındaki faaliyetlere kadar millete hizmet yolunda heyecan uyandırdıklarını anlatan Özkan, "Biz bu çalışmaları yaparken ana muhalefet lideri Sayın Kılıçdaroğlu ne yaptı? Bir yıl boyunca Türkiye aleyhine ne kadar girişim varsa sonuna kadar boca ettiler. Böyle bir ihanetten de iktidar devşirmeye çalışıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Millete ihanet edenlerin, millet nezdinde karşılığının olamayacağını kaydeden Özkan, "Kılıçdaroğlu, kendi yaptırdığı ankette yüzde 11 çıkıyor. Aynı ankette kendi partisinin oyu, bir önceki seçimlerde almış olduğu oyun altında çıkıyor. Gelecekle ilgili, 'CHP, acaba Türkiye'nin derdine derman olur mu?' sorusuna CHP'liler dahi inanmıyor. CHP böyle bir noktaya nasıl geldi?" diye sordu.

"Seni HDP'ye bu kadar yaklaştıran nedir?"

Özkan, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel'i işaret ederek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısındaki konuşmasına değinen Özkan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal'in ağzından, bu sözde milletvekili ile ilgili tek kelime duydunuz mu? HDP'ye küçücük bir eleştiri yaptı mı? Hayır. Çünkü orada bir ittifak kurmuşlar. 'Dostlarımız' diye ifade ettikleri Türkiye düşmanları, terör örgütleri ile HDP'si, İYİ Parti'si, CHP'si bir ittifak kurmuşlar, 'Ne yaparsak yapalım, asla bizi birbirimize düşürecek yaklaşım ortaya koymayacağız' diyorlar. Ey Kılıçdaroğlu; senin bu ülkenin bekası, birlik, beraberlik ve kardeşliği için hiçbir desteğin olmayacak mı? Kimlerle nerede iş tutuyorsun, kimlere söz verdin? Seni HDP'ye, Kandil'in siyasi uzantısına bugün bu kadar yaklaştıran nedir? Cumhuriyeti kuran partinin, yolundan bu kadar saparak terörle iltisaklı duruma gelmesinin nedeni nedir?"

Milletin gösterdiği istikamette ve çizdiği rotada siyaset yaptıklarını dile getiren Özkan, "CHP'nin, Türkiye'de yaşattığı ve yaşatmaya gayret ettiği zillet ile çöp, çukur ve çamura müsaade etmeyeceğiz. Milletimizle beraber büyümeye, güçlenmeye, yükselmeye ve aydınlık, büyük Türkiye idealini hayata geçirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız"

Özkan, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandığı hatırlatılarak, "Bu konuda AK Parti'nin tavrı ne olacak?" sorusunu da yanıtladı.

Dünyanın neresinde olursa olsun terörle ve terör yandaşlarıyla mücadele ettiklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"TBMM çatısı altında; sözde bir milletvekilinin, terörist kıyafeti giyerek bir teröristle fotoğraf çektirmesini, teröre cesaret vermesini ve terör üyeliğini herhalde kenarda bırakacak değiliz. Bu, hukuki bir süreçtir. Hukuki süreç işleyecektir. Hukuki süreç aynen bir trenin rayında yol aldığı gibi Anayasa ve yasalar çerçevesinde yoluna devam eder. Bizler de Meclis çatısı altında böylesi bir duruş sergileyen, teröre destek veren, terör üyeliğinden yargılanması talep edilen bir milletvekili hakkında milletimiz ne istiyorsa bunu yapacağız. Elbette Karma Komisyon da yeri, saati, vakti geldiği zaman ilgili milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması konusunda, Anayasal ve yasal süreç işletilmek suretiyle kararı verir ve yargı yolunu açar, böylesi bir yüz karasını milletimize yaşatmayız. Milletimizin böylesi bir olayla ilgili mahcubiyetine de neden olmayız.

Birileri, bu tabii ki Kılıçdaroğlu; dostlarıyla birlikte ittifak yaparken Anayasal düzenlemeleri gizli kapılar arkasında hayata geçirmeye gayret ederken ve yaptıkları grup toplantısında, o sözde milletvekiliyle ilgili küçücük bir ifadeyi dahi kullanmazken her şey sütlimanmış gibi üstünü kapatmaya gayret ederken biz onun üstüne gideceğiz ve Kürt'ü Türk'ü, Laz'ı Çerkes'i, Alevi'si Sünni'si ile kardeşlik hukukumuza ihanet edenlere ve terör örgütleriyle beraber, yan yana, omuz omuza duranlara hesap sormayı da biliriz. Bunun hesabını da inşallah soracağız."

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın "Dayı beni kurtar" mesajı attığı ortaya çıktı         
17:48
Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı Kolombiya'da 4.9 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada Türkiye'den 14 kişiye gözaltı         
17:44
İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı! İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!         
17:39
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş'in son durumu kahretti         
17:32
İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası! İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takıldı iddiası!         
16:16
Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak? Havva Öztel, Uzi ile aşk yaşayan kızına rest çekti: Hakkımı helal etmem! Aleyna'nın tavrı ne olacak?         
15:38
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50

Son Dakika Haberleri
17:38 İngilizlerin neden yolun ortasına ağaç diktiğini Ulaştırma Bakanlığı açıkladı!
17:36 Feci kazada hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın hayalini Dursun Özbek açıkladı
17:20 Ahmet Çalık'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu!
17:09 "2030'da artık böyle yaşayacağız" diyerek detayları anlattılar! Sanal dünya teorisi ortalığı karıştırdı
17:07 Bodrum'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşlara 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı
16:50 Nurseli İdiz, söylediği sözlerden dolayı yıllardır küs olduğu Özgür Aras'tan özür diledi
16:50 TFF takımların limitlerini açıkladı!
16:40 Küreği eline alıp mezar kazmak için toprağa saplayan 4 kişi, dakikalar içinde öldü
16:38 Son Dakika! İntihar eden tıp öğrencisi Enes Kara ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Derin üzüntü yaşıyoruz
15:59 Galatasaray'da bir ayrılık daha! İstifa mektubundaki detay her şeyin özeti oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 17:53:27. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement