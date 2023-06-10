Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gazeteci Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

"ONUN AÇISINDAN CİDDİ BİR TRAVMA OLDU"

12 gün sonra sessizliğini bozan ve canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" şeklinde konuştu.

SİNAN OĞAN KARŞI ÇIKTI: BENİM BAŞARIM

Büyük yankı uyandıran bu çıkışa yanıt ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan geldi. İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu,seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce'ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmış olacaktı. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş" ifadelerine yer verdi.

İşte Sinan Oğan'ın o paylaşımı;