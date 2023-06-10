Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması - Son Dakika
Üye Girişi
Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması

Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması

10.06.2023 12:48

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdiği canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk kez 1. turda kaybetmesinin ciddi bir travma olduğunu söyledi. Bu çıkışa yanıt olarak ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimlerin ikinci tura kalmasını kendisinin sağladığını belirterek Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gazeteci Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

"ONUN AÇISINDAN CİDDİ BİR TRAVMA OLDU"

12 gün sonra sessizliğini bozan ve canlı yayında seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, rakibi Cumhurbaşkanı Erdoğan için "İlk kez katıldığı bir şeyde 1. turda kaybetti. Onun açısından da ciddi bir travma oldu. Bu zamana kadar hep 1. turda kazandı ama ilk kez kaybetti" şeklinde konuştu.

SİNAN OĞAN KARŞI ÇIKTI: BENİM BAŞARIM

Büyük yankı uyandıran bu çıkışa yanıt ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan geldi. İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen Oğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Afedersiniz ama Sayın Kılıçdaroğlu,seçimlerin 2. tura kalmasını biz sağlamıştık. Sizin taraftarlarınız seçimden önce Muharrem İnce'ye yaptıkları linci bana da yaptılar ve ben de eğer bu linç karşısında Sayın İnce gibi çekilmiş olsaydım seçimler ikinci tura kalamıyordu. İlk turda Sayın Erdoğan balkon konuşması yapmış olacaktı. Şimdi kalkıp seçimlerin ikinci tura bırakılmasını kendi başarınız olarak göstermeniz biraz tuhaf olmuş" ifadelerine yer verdi.

İşte Sinan Oğan'ın o paylaşımı;

Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşı çıktı: Senin başarın değil benim başarım
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı Kılıçdaroğlu, İsmail Saymaz'ın sorusuna çok sinirlendi Kılıçdaroğlu, İsmail Saymaz'ın sorusuna çok sinirlendi

Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması - Son Dakika


Son Dakika
12:28 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafın yüzünü güldürdü
12:24 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafa yaradı! Para basıyorlar
12:26 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:22 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
12:05 Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
12:00 Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki itirafıyla Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
11:54 Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi!
11:50 Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
11:47 ZAM BEKLENTİSİ İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE SEBEPSİZ İPTALLERİ ARTIRDI
11:45 Doların artmasının ardından zam beklentisi nedeniyle internet alışverişlerinde sebepsiz iptaller arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 12:49:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında seçim tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement