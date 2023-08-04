Kılıçdaroğlu yerel seçim için startı veriyor! İlk çıkarmasını sadece 61 oy aldığı ilçeye yapacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu yerel seçim için startı veriyor! İlk çıkarmasını sadece 61 oy aldığı ilçeye yapacak

04.08.2023 15:02

28 Mayıs seçimlerinden yenilgi ile ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim çalışmalarına başlıyor. Kılıçdaroğlu ilk olarak yarın Erzincan'ın Tercan ilçesine gidecek. Kılıçdaroğlu, son seçimde CHP'nin 61 oy aldığı Tercan'ı, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile gezecek.

Son seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı seçimi kaybeden hem de TBMM'de çoğunluğu elde edemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim için kolları sıvadı. Çalışmalara Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile birlikte bu kentten başlayacak Kılıçdaroğlu'nun ilk durağı, son yerel seçimde CHP'nin 61 oy aldığı Tercan ilçesi olacak.

PARTİ, "DEĞİŞİM" TARTIŞMALARIYLA KAYNIYOR

Seçim sonrası istifa çağrılarına kulağını tıkayan Kılıçdaroğlu, başta "Evladım" dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin başkaldırısıyla karşılaştı. Değişim rüzgarları estiren büyük bir grup parti içinde de hareketli günlerin yaşanmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'na karşı olan isimlerin yaptığı gizli online bir toplantıya ait görüntüler de ifşa olmuştu. Kılıçdaroğlu bunun üzerine "Etik bulmuyorum" demişti.

EV SAHİBİ SARIGÜL DUYURDU

CHP liderinin Erzurum'a gideceği haberini ise renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sarıgül duyurdu. Sarıgül sosyal medya paylaşımında "İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nu CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında ziyaret ettim. Can Erzincan'ı konuştuk. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Ağustos'ta gerçekleşecek Erzincanziyaretini ve Türkiye'nin sorunlarını değerlendirdiğimiz çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

İşte Sarıgül'ün o paylaşımı;

Mesut Şahin
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR (7)
  • mücahid: Hayret bir şey ya!!!! 12 yıldır seçim kaybeden kemal,onu bunu suçluyor adayları yine o belirleyecek öylemi? Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • Hıdır Şimşek: Mansur başkanı çok seviyorum ama sırf sen olduğun için oy vermeyeceğim Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Burhan Polat: Senin vereceğin ilk start koltuğu devretmen olacak. İşte o zaman chp oy veririm. Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül, Erzincan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu yerel seçim için startı veriyor! İlk çıkarmasını sadece 61 oy aldığı ilçeye yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu yerel seçim için startı veriyor! İlk çıkarmasını sadece 61 oy aldığı ilçeye yapacak - Son Dakika
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