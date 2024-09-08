Kılıçlı yemin töreni sonrası bölük komutanı TSK'dan istifa etti - Son Dakika
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Politika

Kılıçlı yemin töreni sonrası bölük komutanı TSK'dan istifa etti

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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreninin yankıları sürerken Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin TSK'dan istifa ettiği öğrenildi. Binbaşının istifasını ise ''Zaten istifa edecektim'' şeklinde gerekçelendirdiği iddia edildi.

08.09.2024 18:18
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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Büyük tartışma yaratan tören görüntülerinin ardından Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin istifa ettiği iddia edildi.

TÖREN GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde mezun olan öğrencilerin bazıları, kılıçlarını havaya kaldırarak hep birlikte "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti. Görüntüler sosyal medyada gündem olmuş ardından siyasetin gündeminde de geniş yer bulmuştu. Rutin dışı gerçekleşen bu yeminin görüntüleri, "askeri vesayet" tartışmalarını tekrar gündeme taşımıştı.

MSB İNCELEME BAŞLATTI

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin sorulan soru üzerine, "Olay her yönüyle incelenmektedir. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?

Konuyla ilgili tepkisi merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırma yapılıyor, kendini bilmezler ordumuzun içinden temizlenecek" ifadelerini kullandı.

BÖLÜK KOMUTANI BİNBAŞI İSTİFA ETTİ

Geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından gazeteci Nedim Şener yeni bir iddiada bulundu. Şener, Kara Harp Okulu Bölük Komutanı Binbaşı M.'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) istifa ettiğini ve istifasını "Zaten istifa edecektim" diyerek gerekçelendirdiğini belirtti.

Kılıçlı yemin töreni sonrası bölük komutanı TSK\'dan istifa etti

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Son Dakika Politika Kılıçlı yemin töreni sonrası bölük komutanı TSK'dan istifa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (41)

  • Tutku Eu: hepsi atılmalı... 281 455 Yanıtla
    Özgür Oğuz: Neden Mustafa Kemal Askerleri olduğu içinmi,Tayip Askerlerimi demeliydi. 14 8
  • Ha Ye: Yok öyle bir dünya kılıç göster yok silah göster yok tabanca göster o devir kapandı herkes demokrasiye boynunu bükükecek saygı duyacak. 337 366 Yanıtla
    Zafer Bekler: Demokrasımı yürü gıt 6 5 Bura Burada: ülkede hukuk vardıda kılıçlara maloldu ya sanki.boş boş konuşuluyor 4 1
  • Emre Bey: Reis müdahale etti Varol Büyük Başkomutan. 286 373 Yanıtla
    Erol Uymaz: DÜNYANIN BAŞ KOMUTANI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 13 7 Zafer Bekler: Ne demessın 3 3
  • Ender Kervancıoğlu: Bu iktidara en kral cevap. 185 316 Yanıtla
    Murat Çevre: Ne alaka bir anlat da bilelim 2 3
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