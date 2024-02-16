Kilis\'te depremzedelere konut teslim töreni

Politika

Kilis'te depremzedeler için yapılan konutların kura çekimi ve hak sahiplerine teslim törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Depremzede hiçbir vatandaşımızın evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis'te yapımı tamamlanan bin 103 afet konutu kura ve hak sahiplerine teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Yerlikaya, hiçbir depremzede vatandaşın dışarıda kalmasına müsaade etmeyeceklerini vurgulayarak, "Yıl sonuna kadar hedefimiz 200 bin konut" ifadelerini kullandı.

"Kilis'te 33 canımızı yitirdik"

Törende önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "6 Şubat depremlerinde Kilis'te 33 canımızı yitirdik, 457 bina yıkıldı. Yaşadığımız felaket ne kadar büyük ise bizim de dayanışmamız o kadar güçlü oldu. Depremin yaşandığı ilk andan itibaren devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Barınma hizmetlerine yönelik Kilis'te 2 bin 66 çadır ve 406 konteynır kuruldu. İhtiyaç sahibi olan 265 depremzedemize Esenkart dağıttık, 475'i ev sahibi, 903'ü kiracı olmak üzere toplam bin 378 hanemize 53 milyon TL'yi aşkın kira yardımı yaptık. Depremden sonra Kilis'e aktarılan toplam devletimizin ödenek miktarı bugüne kadar yaklaşık 469 milyon TL'yi aştı" dedi.

"Bir tek vatandaşın evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz"

Yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için kar kış demeden çalıştıklarını ve bir tek vatandaşın evsiz kalmasına müsaade etmeyeceklerini söyleyen Yerlikaya, "Kar kış, gece gündüz demeden asrın dayanışmasını ve birlikteliğini ortaya koyduk, koymaya da devam edeceğiz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla deprem bölgesindedir. Yıkılan şehirlerimizi ayağa kaldırmadan bize durmak yok. Bir tek vatandaşımızın dahi mağdur olmasına, evsiz kalmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük konut seferberliğini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Her ay 15-20 bin konut ve köy evini hak sahipleriyle buluşturacağız. Yıl sonuna kadar 200 bin konutu ve köy evlerinin hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ardından bu sayıyı 389 bine tamamlayacağız" dedi.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde etkilenen Kilis'te yapımı tamamlanan konutların kura çekimi ile hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Yerlikaya, "Kilis'te bin 555 konut, 38 iş yeri, 148 ağır olmak üzere toplam bin 741 hak sahibi bulunuyor. Bugün il ve ilçe merkezlerimizde 967 kırsalda 136 olmak üzere toplam bin 103 konutumuzun kuralarını çekip kıymetli hak sahiplerine teslim edeceğiz. Yine bin 237 konutumuzun yapımı hızıyla devam ediyor. Bu konutların fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60 oranına yaklaştı. İnşallah devam eden diğer konutları hızlıca bitirecek ve sizlere teslim edeceğiz" diye konuştu.

Anahtar teslim törenine Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlan, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kilis Valisi Tahir Şahin ve vatandaşlar katıldı. - KİLİS