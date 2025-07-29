Kim Yo-Jong'dan ABD'ye Nükleer Çağrı - Son Dakika
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Politika

Kim Yo-Jong'dan ABD'ye Nükleer Çağrı

29.07.2025 10:39
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Kim Yo-Jong, ABD'ye Kuzey Kore'nin nükleer durumu kabul etmesini ve diyalog için yeni yollar aramasını istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi Kim Yo-Jong, ABD'ye ülkesinin nükleer gücünü kabul etme çağrısında bulunarak, "ABD değişen gerçekliği kabul etmez ve geçmişteki başarısız Kuzey Kore politikalarında ısrar ederse, Kuzey Kore-ABD diyaloğu ABD tarafının umudu olarak kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ile ABD arasında diyalog umutları sürerken Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo-Jong'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD'nin Donald Trump'ın ilk görev döneminde gerçekleşen Kuzey Kore-ABD zirvesine atıfta bulunarak diyalog mesajları verdiğini hatırlatan Kim, "ABD'nin geçmişteki Kuzey Kore-ABD temaslarına ilişkin tek taraflı değerlendirmelerine herhangi bir anlam yüklemek istemiyoruz" ifadelerini kullandı. 2025 yılının 2018 ya da 2019 yılı olmadığını hatırlatan Kim, "Kuzey Kore'nin bir nükleer silah devleti olarak geri dönüşü olmayan konumunun kabul edilmesi ve yetenekleri ile jeopolitik ortamının kökten değiştiği gerçeği, geleceği öngörmek ve değerlendirmek için bir ön şart olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kim'den ABD'ye yeni iletişim yolu arama çağrısı

Hiçbir ülkenin Kuzey Kore'nin mevcut gerçekliğini inkar etmemesi ya da yanlış anlamaması gerektiğini vurgulayan Kim, "Güçlü bir nükleer caydırıcılık sayesinde elde edilen ve yasalarımızla da sabit olan nükleer silah devleti konumumuzu inkar etmeye yönelik her türlü girişim kesinlikle reddedilecektir" uyarısında bulundu. ABD'ye, Kuzey Kore'ye yönelik tutumunu değiştirme çağrısı yapan Kim, "Nükleer silahlara sahip iki ülkenin çatışmaya girmesinin iki tarafa da yarar sağlamayacağını kabul etmek için asgari bir muhakeme yapılmalıdır. Böyle bir durumda, bu yeni düşünce temelinde başka bir iletişim yolu aranması tavsiye edilebilir" ifadelerini kullandı.

"Kişisel ilişkilerinin kötü olmadığını inkar etmek istemiyorum"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel ilişkilerinin iyi olduğunu doğrulayan Kim, "Devlet başkanımız ile mevcut ABD Başkanı arasındaki kişisel ilişkinin kötü olmadığını inkar etmek istemiyorum" dedi. ABD'nin bu ilişkileri Kuzey Kore'yi nükleer silahsızlandırma hedefi için kullanamayacağının altını çizen Kim, "Kuzey Kore ve ABD'nin üst düzey liderleri arasındaki kişisel ilişkiler nükleer silahsızlanma amacına hizmet edecekse, bu bizimle alay edildiği anlamına gelir" ifadelerini kullandı. ABD'ye ülkesinin nükleer gücünü kabul etme çağrısında bulunan Kim, "ABD değişen gerçekliği kabul etmez ve geçmişteki başarısız Kuzey Kore politikalarında ısrar ederse, Kuzey Kore-ABD diyaloğu ABD tarafının umudu olarak kalacaktır" dedi.

Trump, Kim ile çok iyi anlaştıklarını söylemişti

ABD Başkanı Donald Trump, 2'nci kez seçilerek göreve başlamasının ardından yaptığı açıklamada, ilk görev döneminde Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile görüştüğünü hatırlatarak "İnsanlar onu muazzam bir tehdit olarak görüyordu, ama ben onu sevdim, o da beni sevdi. ve onunla çok iyi anlaştık" ifadelerini kullanmıştı. Kim için "O bir nükleer güç" diyen Trump, "Sanırım Beyaz Saray'a geri döndüğümü gördüğünde mutlu olacak" şeklinde konuşmuştu. Seçim kampanyası döneminde de Kim ile olan kişisel ilişkisinden sıkça söz eden Trump'ın açıklamaları Kuzey Kore ile diplomasiye dönüş sinyali olarak yorumlanmış, ancak, iki ülke ilişkilerinde somut bir ilerleme sağlanamamıştı.

Trump'ın başlattığı Kuzey Kore müzakerelerinden sonuç alınamamıştı

İlk görev döneminde Kuzey Kore ile diplomasi trafiği başlatan Trump, 12 Haziran 2018'de Singapur'da Kim ile bir araya gelmiş, ikili 26-27 Şubat 2019'da ise Vietnam'da görüşmüştü. Trump ve Kim, son görüşmelerini 30 Haziran 2019'da Koreler arasındaki silahsızlandırılmış bölgede yapmıştı. Sembolik olarak Kuzey Kore topraklarına geçen Trump, Kuzey Kore'ye ayak basan görevdeki ilk ABD Başkanı olmuştu. Buna rağmen Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması ve ilişkilerin normalleşmesine yönelik müzakerelerden sonuç alınamamıştı. Washington - Pyongyang arasındaki gerginlik ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde yeniden zirveye ulaşmıştı. - PYONGYANG

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kim Yo-Jong'dan ABD'ye Nükleer Çağrı - Son Dakika

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