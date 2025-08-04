Kira İhtilaflarında Arabuluculuk Başarıları - Son Dakika
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Politika

Kira İhtilaflarında Arabuluculuk Başarıları

04.08.2025 18:33
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383 bin başvuru ile 135 bin uzlaşma sağlandı, mahkemelerin yükü hafifletildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar 383 bin 502 başvuru yapıldı, 135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı açıklamada, "Arabuluculuk uygulamasıyla ihtilafları büyütmeden çözmeyi, toplumsal huzura katkı sunmayı hedefliyoruz. Hukuk yargılamasında etkinliği her geçen gün artan 'Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları' arasında yer alan Arabuluculuk, hem mahkemelerin iş yükünü azaltıyor hem de vatandaşlarımızın uzun ve yıpratıcı dava süreçlerine girmeden, hızlı ve barışçıl şekilde çözüm bulmasına imkan tanıyor" dedi.

"135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı"

Arabuluculuğu 1 Eylül 2023 itibarıyla kira uyuşmazlıklarında da zorunlu hale getirdiklerini belirten Tunç, "Bu sayede sadece mahkemelerimizin yükünü hafifletmekle kalmadık, vatandaşlarımızın da uzlaşma kültürüyle sorunlarını kısa sürede çözmelerinin önünü açtık. Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamında bugüne kadar; 383 bin 502 başvuru yapıldı, 135 bin 673 başvuru tarafların karşılıklı anlaşmasıyla sonuçlandı. Sadece üç büyük ilimizde; İstanbul'da 107 bin, Ankara'da 39 bin, İzmir'de 23 bin vatandaşımız arabuluculukla çözüm buldu. Türkiye genelinde 271 bin vatandaşımız adliyeye gitmeden, bir masa etrafında oturup konuşarak, uzlaşarak sorununu çözdü. Gecikmeyen, öngörülebilir ve güven veren bir adalet sistemi için Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda arabuluculuk sisteminin kurumsal yapısını güçlendirmeye ve adalete erişimi kolaylaştırmaya kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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