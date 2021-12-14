Kırcami muhtarlarıyla toplantı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, imar planları iptal edilen Kırcami'yle ilgili olarak bölge mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Uysal ve muhtarlar süreci değerlendirdi.

Başkan Uysal, bin 481 futbol sahası büyüklüğünde, 8 mahallenin tamamı ve Fener, Çağlayan mahallerinin bir bölümünü içeren Kırcami bölgesinde imar planlarının mahkeme kararıyla iptalinin ardından temaslarını sürdürüyor. Geçen haftalarda Kırcami Bölgesi Geliştirme, Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği'yle yaptığı görüşmenin ardından Harita ve Kadastro Mühendisleri, Mimarlar ve Şehir Plancıları odaları Antalya şubelerini ziyaret eden Başkan Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le de bir araya gelmişti. Başkan Uysal, bu temasların ardından bölge muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıya Antalya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Topçular Mahalle Muhtarı Nazif Alp, Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşilova Mahalle Muhtarı Ahmet Akcan, Çağlayan Muhtarı İbrahim Efe, Zümrütova Muhtarı Muammer Dönmez, Kırcami Muhtarı Mehmet Köksal, Fener Muhtarı Mehmet Çakır, Tarım Muhtarı Murat Kurt, Güzeoluk Muhtarı İzzet Ak, Mehmetçik Muhtarı Adnan Çetin katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan Çiftekuyular Komşu Evi'nde gerçekleşen toplantıda bir yandan Danıştay'da iptal kararlarına ilişkin hukuki bir süreç devam ederken diğer yandan hem Büyükşehir hem de Muratpaşa Belediye meclislerinin ocak ayı toplantılarında yeni planların gündeme geleceği ifade edildi. - ANTALYA