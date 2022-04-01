Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret - Son Dakika
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Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret

01.04.2022 15:56
Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov'u Keçiören'de misafir etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov'u Keçiören'de misafir etti.

Başkan Altınok, Camankulov ve beraberindeki diplomatlarla birlikte ilçedeki Türk Dünyası Meydanı'nda bulunan Er Manas heykelini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev ve beraberindeki heyet de yer aldı.

Misafirlerini Türk Dünyası Meydanı'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altınok, "Er Manas heykelimizi ziyaret ettik. Keçiören, dün olduğu gibi bugün ve yarın da tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve köklerimizi yaşatmaya, gelecek nesillere de aktarmaya devam edecektir. Kırgız Cumhuriyeti Kültür Enformasyon Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov'a ve beraberindeki diplomatlara anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kırgız Bakan Camankulov da Er Manas heykelinin inşa edilmesine öncülük eden Başkan Altınok'a teşekkür etti. Heyet, Er Manas heykeli ziyaretinin ardından Estergon Türk Kültür Merkezi'nde misafir edildi. - ANKARA

Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret
Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret
Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret

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Kırgızistan, Misafir, gençlik, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret - Son Dakika


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