Kırgızistan\'da Golf Kulübü Açılışı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile resmi ziyaret kapsamında Kırgızistan'da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çolpon-Ata kentinde uluslararası standartlarda inşa edilen bir golf kulübünün açılış törenine katıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ziyaretleri kapsamında ülkede bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Isık-Göl bölgesindeki uluslararası standartlarda inşa edilen golf kulübünün açılış törenine katıldı.

Caparov törende yaptığı konuşmada, sporun toplumun sağlık düzeyi ile devletin entelektüel ve kültürel gelişimini belirleyen temel alanlardan biri olduğunu belirterek, bu nedenle Kırgızistan'da uluslararası standartlara uygun spor altyapısının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına özel önem verildiğini söyledi.

Caparov, "Isık Göl kıyısında uluslararası standartlara uygun modern bir golf kulübünün hizmete açılması, ülkemizin spor ve turizm altyapısının geliştirilmesi yönünde atılmış önemli adımlardan biri olup, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen devlet politikamızın bir sonucudur. Ülkemizin eşsiz doğal zenginlikleri ve Isık Göl'ün benzersiz güzelliği, bu tür projelerin hayata geçirilmesi için gerekli tüm imkanları sunmaktadır. Bu nedenle turizm, ekonomimizin öncelikli sektörlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu golf kulübünün yakın gelecekte uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapan saygın merkezlerden biri haline geleceğine ve Kırgızistan'ın dünya golfündeki konumunun güçlenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Etkinliğin sonunda cumhurbaşkanları, sembolik ilk vuruşları gerçekleştirerek golf kulübünün resmi açılışını yaptı.