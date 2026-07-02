Kırgızistan'da İktidar Suçlaması: 4 Yıl Hapis

Kırgızistan'da iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılanan eski Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, eski Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ve eski Başsavcı Kurmankul Zuluşev 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıklar hakkında 3 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

Kırgızistan'da 17 Haziran'da başlayan eski Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, eski Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ve eski Başsavcı Kurmankul Zuluşev'in iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye teşebbüs suçlamasıyla yargılandığı dava sona erdi. Başkent Bişkek'teki Birincimay Mahkemesi'nin kararına göre Taşiyev, Zuluşev ve Turgunbek Uulu, "iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmeye teşebbüs"ten suçlu bulundu. 4 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıkların mal varlıklarına da el konulmasına karar verildi.

Aynı davada yargılanan Kırgızistan'ın eski Taşkent Büyükelçisi Emilbek Uzakbayev, eski milletvekili Kurmanbek Dıykanbayev, eski Başbakan Yardımcısı Aalı Karaşev ile eski İçişleri Bakanı Kursan Asanov da mal varlıklarına el konulmasına ve 4 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, sanıkların "görevi kötüye kullanma" suçundan beraatına ve haklarında 3 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi. Böylece sanıkların cezalarını ceza infaz kurumunda çekmeyeceği belirtildi.

Eski Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Taşiyev'in avukatı İkramidin Aytkulov yaptığı açıklamada, mahkeme kararına katılmadığını ve kararı temyize götüreceklerini söyledi.

İktidarı şiddet yoluyla ele geçirme girişimi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen Taşiyev, 10 Şubat'ta Cumhurbaşkanı tarafından Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı. Görevden almanın nedeni, aralarında milletvekilleri, eski bakanlar, eski başbakanlar ve diğer siyasetçilerin de bulunduğu 75 kişinin Meclis Başkanı ile Cumhurbaşkanı'na erken cumhurbaşkanlığı seçimi ilan edilmesi çağrısında bulunan bir mektup göndermesi olmuştu. Cumhurbaşkanı Caparov ise Taşiyev'i görevden almasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kararı, ülkemizin ve halkımızın birliği için aldım. Dostluğumuzu herhangi bir pozisyona veya çıkara bağlamak yanlış. Bu kadar hızlı karar alarak dostumu da koruduğumu düşünüyorum. Çünkü etrafında dolaşan ak sakallar mı diyelim, gök sakallar mı diyelim dostumu yoldan saptırıyordu. Taşiyev'in adını kalkan olarak kullanarak milletvekillerine, üst düzey hükümet yetkililerine ve önde gelen kamu figürlerine yaklaşmaya başladılar ve 'Generalin tarafına geçin' dediler. Taşiyev'i görevden almasaydım bahsettiğim yönde iş yürütenlerin çabalarıyla bu sözler daha da güçlenerek, devlet yapısında çalışanlar arasında ve toplum içinde bölünmelere ve hatta çatışmalara yol açabilirdi. Bu nedenle dostumu görevden almak zorunda kaldım. Devletin istikrarı benim için her şeyden üstündür" ifadelerini kullanmıştı. - BİŞKEK