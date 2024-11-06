Kırgızistan'da TDT Devlet Başkanları 11. Zirvesi başladı

Politika

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi başladı. "Intımak Ordo" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen zirve öncesi Caparov, tek tek liderleri karşıladı. Liderler, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından zirve için salona geçti.

"Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes için Güvenlik" sloganıyla düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katılıyor. Zirvede ayrıca gözlemci statüsünde Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yer alıyor.

Zirvede liderlerin, kilit konularda kararlar alması, anlaşmalar imzalaması, ekonomi, ticaret, dijital dönüşüm, ulaştırma ve güvenlik alanlarındaki TDT projeleriyle ilgili resmi belgeleri onaylaması planlanıyor. Liderler zirvede, Türk dünyasının birliğini ve ilerlemesini daha da güçlendirmek için müşterek zorluklarla mücadele etme ve fırsatları değerlendirme konularında görüş alışverişinde bulunacak.

TDT dönem başkanlığının Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçeceği zirvede, Devlet Başkanları Bişkek Bildirisi'ni ve bazı önemli kararların imzalanması bekleniyor. - BİŞKEK