Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
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Politika

Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılması memnuniyetle karşılandı

Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Açıklamada, diğer Kırım Tatar soydaşların da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği ve bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olunduğu belirtildi.

29.06.2024 20:54
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Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırıakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Kırım Platformu'nun ilk zirvesine katıldıktan sonra Eylül 2021'de Kırım'da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarının da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği ve bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olunduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılması memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
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