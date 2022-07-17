KIRKLARELİ - Ayçiçeği tarlalarındaki "çayır tırtılına" karşı dron ile ilaçlama yapılıyor

Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı dron ile ilaçlama çalışmaları sürüyor.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı dron ile sürdürülen ilaçlama çalışmalarını yerinde gördü.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı ile Trakya'da inceleme yaptıklarını söyledi.

Parti olarak çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Erdem, çayır tırtılı ile mücadele kapsamında bir süre önce bölgeye dronların getirilmesi için girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Çayır tırtıllarının ekili alanlara daha fazla zararlar verebileceğini anlatan Erdem, şunları kaydetti:

"Acil durum olarak görmek gerekiyor. Gittiğimiz Tekirdağ'da çayır tırtıllarının 8, 20 ve 44 yıl önce görüldüğü yönünde bilgiler var. Toprağın altında uzunca bir süre bekleyip, kuluçkasını tamamladıktan sonra tırtıl olarak çıkıp, işlevini gördükten sonra kelebek olarak devam ediyor yolculuğuna. Onun içinde bulaşma hızı da çok yüksek. İl tarım müdürlüklerimiz, bakanlığımız ile Cumhur İttifakı olarak gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Çiftçilerimizle görüşmelerde bulunuyoruz. Bilgileri Genel Başkanımız Bahçeli'ye önümüzdeki hafta arz edeceğiz."