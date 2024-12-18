"Kırmızı kitap" için Külliye'de gizli toplantı - Son Dakika
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Politika

"Kırmızı kitap" için Külliye'de gizli toplantı

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Devletin "gizli anayasası" olarak nitelendirilen ve kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak adlandırılan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik Külliye'de gizli bir toplantı yapıldı. Cep telefonu ve akıllı saatlerin bile alınmadığı toplantıda ele alınan konular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

18.12.2024 13:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği harekete geçmişti. Gizliliği nedeniyle kamuoyunda "Kırmızı Kitap" olarak da anılan belgenin güncellenmesi için bu yılın ilk aylarında bakanlıklardan ve ilgili kuruluşlardan görüşler istenmeye başlanmıştı.

Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan toplanan bilgiler kapsamında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanması için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nde bu ayın başında "gizli" nitelikte bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Kırmızı Kitap" üzerinde yapılması planlanan düzenlemeler detaylı olarak ele alındı.

CEP TELEFONU VE SAAT BİLE ALINMADI

Katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatlerinin alınmadığı, güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu toplantının ardından kitabın güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların ardından konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, içeriği itibarıyla devletin iç ve dış tehdit algılamalarını madde madde ortaya koyan bir belge niteliğini taşıyor. Belge, tehditteki değişikliklere göre belirli aralıklarla Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında güncelleniyor.

SON GÜNCELLEME EYLÜL 2019'DA YAPILDI

Milli güvenliğin sağlanması ve milli hedeflere ulaşılması amacıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun belirlediği görüşler dahilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi son olarak 30 Eylül 2019'da Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınmıştı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada konuyla ilgili "Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur." ifadesine yer verilmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinde soru üzerine bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesini çok kapsamlı, çok nitelikli bir belge olarak nitelendiren Yılmaz, "Bunu Milli Güvenlik Kurulumuzun kararıyla resmileştireceğiz. Muhtemelen önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda bu belge tartışılarak resmileşmiş olacak ve kurumlarımızın yapacağı çalışmalara yön vermiş olacak. 2025 yılında yeni Milli Güvenlik Siyaseti Belgemizin hayata geçmesini bekliyoruz" dedi.

"Kırmızı kitap" için Külliye\'de gizli toplantı
Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cep Telefonu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Kırmızı kitap' için Külliye'de gizli toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Akın Dündar:
    KOZMİK ODAYA elini kolunu sallayarak girenler için KIRMIZI KİTAP mı bastırdınız :D 83 15 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Kitabı incili bırakında millet çöpten ekmek topluyor 68 19 Yanıtla
  • abdullah kara:
    burada her aptal,ahmak yorum yapmamalı 33 42 Yanıtla
  • mert çelik:
    yahudi amerıka ısraıl yokedılmedıgı surece...hıc bır ulke ve baskanı rahat edemıyor 39 24 Yanıtla
  • Ercan Durmaz:
    vatan hainlerinin imzasının olduğu belge... ne olacak başka 38 22 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Heyyyyyyt tutmayin Şabanimi 41 12 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    toplantıdan bile haberdar olunuyorsa nerede kaldı gizliliği!!! 31 3 Yanıtla
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