Bakan Karaismailoğlu'ndan AK Parti Kırşehir Teşkilatına ziyaret - Son Dakika
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Bakan Karaismailoğlu'ndan AK Parti Kırşehir Teşkilatına ziyaret

24.08.2022 19:10
Bakan Karaismailoğlu'ndan AK Parti Kırşehir Teşkilatına ziyaret

KIRŞEHİR (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

KIRŞEHİR (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Kırşehir İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Kırşehir temaslarına Vali Hüdayar Mete Buhara ziyaretiyle başlayan Bakan Karaismailoğlu, şeref defterini imzalayarak şehrin ulaşım ve altyapı yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası AK Parti Kırşehir Teşkilatına geçen Bakan Karaismailoğlu, İl Başkanı Seher Ünsal tarafından karşılandı.

Ünsal, AK Parti'nin Allah'ın rızasını ve milletin duasını aldığını söyledi. Ünsal, " Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları yirmi bir yıl önce başladıkları yolda azimle devam ediyor. Attığımız her adımda milletimiz ve ülkemize güvendik. Attığımız her adımda rabbimizin rızası ve milletimizin de desteği var. Bu nedenle de çalışıp gayret göstermekteyiz" dedi.

Milletvekili Mustafa Kendirli ise halkla iç içe 2023 hedefine doğru ilerlediklerini ve AK Parti'nin çalışmalarını köy köy anlattıklarını belirtti.

Parti Teşkilatına hitap eden Bakan Karaismailoğlu ise Türkiye'nin dört bir yanını ulaşım ağıyla ördüklerini insanların belediyelerle muhalefete fırsat verdiğini belirtti. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
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Bakan Karaismailoğlu: '(6 muhalefet partisi) O masalarda milletin derdi yok' Bakan Karaismailoğlu: '(6 muhalefet partisi) O masalarda milletin derdi yok'
Kaynak: İHA

Adil Karaismailoğlu, Mete Buhara, AK Parti, Kırşehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Karaismailoğlu'ndan AK Parti Kırşehir Teşkilatına ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu'ndan AK Parti Kırşehir Teşkilatına ziyaret - Son Dakika
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