Memleket Partili Baltalık, "Varsa Bir Pazarlığınız, Çıkın Mertçe Yapın" - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partili Baltalık, "Varsa Bir Pazarlığınız, Çıkın Mertçe Yapın"

06.09.2022 14:03
Memleket Partili Baltalık, "Varsa Bir Pazarlığınız, Çıkın Mertçe Yapın"

Kırşehir Memleket Partsi İl Başkanı Gülay Baltalık, iktidar partisi ve CHP'ye yüklendi.

Kırşehir Memleket Partsi İl Başkanı Gülay Baltalık, iktidar partisi ve CHP'ye yüklendi.

Baltalık, "Türkiye'de 20 yıllık bir iktidar var. Önümüzde çok büyük problemleri olan bir Türkiye var. Biz Memleket Partisi olarak diğer muhalefet partileri gibi sadece eleştiren ve yanlışları söyleyen bir parti değiliz. Biz, yanlışları söyleyeceğiz ama çözüm önerilerimizi de sıralayacağız ve sıralıyoruz" dedi. 20 yıllık bu iktidar partisi karşısında trilyonlarca lira hazine yardımı alan, belediyeleri olan, müteahhitleri olan muhalefet partilerinin de olduğunu aktaran Baltalık, "Başta da CHP var. Peki, 20 yılın sonunda ne oldu. Geçtiğimiz günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışının ardından başlayan tartışmaya HDP de katıldı. HDP'nin bakanlık derdinin olmadığını öne süren Sırrı Sakık, CHP ve İYİ Parti'ye "Birileri 'çıkıyor cumhurbaşkanı', bir diğeri de 'başbakan olacağım' diyor. Kimin sayesinde olacak?" diye sordu.

Ortaklığın stratejik ittifakla devam ettiğini aktaran Baltalık, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"CHP ve İYİ Parti'nin gizlediği stratejik ittifak ortakları HDP'li Sırrı Sakık, hem CHP'ye, hem de İYİ Parti'ye ayar vermekte gecikmezken, CHP ve İYİ Parti üç maymunu oynamaya devam ediyor. Soruyorum dilinizi mi yuttunuz? HDP'den niye bu kadar çekiniyorsunuz. Örtülü ittifak içinde olmanıza gerek yok. Bu millet herşeyi biliyor ve görüyor. Varsa bir pazarlığınız çıkın mertçe yapın bunu. "Soruyorlar bize; 6'lı masada siz niye yoksunuz?" Pardon, 6+1 desek daha doğru olur. Hazırladıkları metinlerde Atatürk yok, laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok, bunların hiçbiri yok. Aman Atatürk demeyelim tarikatları kızdırmayalım." - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir CHP lideri Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün tekrar adaylığı hakkında ilk kez konuştu: Herkes aday olma hakkına sahiptir 'HDP'ye bakanlık sözü' tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi 'HDP'ye bakanlık sözü' tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kırşehir, Gülay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partili Baltalık, 'Varsa Bir Pazarlığınız, Çıkın Mertçe Yapın' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
13:06 Yenikapı'da feci kaza İETT otobüsü çok sayıda araca çarptı: 14 yaralı
13:02 Damattan kahkahaya boğan hareket! Gelin öylece kalakaldı
12:40 Ece Ronay'ı taciz ettiği iddiasıyla suçlanan Mehmet Ali Erbil hakkında zorla getirme kararı çıkartıldı
12:15 Davası sil baştan başlayan suç örgütü lideri Adnan Oktar savunmasında ne demek istedi? "Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum"
12:00 3 yıla kadar hapsi isteniyor! Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak
11:57 Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girip futbolculara saldıran holiganın 3 yıla kadar hapsi istendi
11:46 Beşiktaş'tan kanada Premier Lig takviyesi! Nathan Redmond İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:03:12. #1.12#
SON DAKİKA: Memleket Partili Baltalık, "Varsa Bir Pazarlığınız, Çıkın Mertçe Yapın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement