Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı - Son Dakika

- Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için şehirde sokaklar süslendi

ANKARA - AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kızılcahamam'da yapılacak.

AK Parti Genel merkez Yerel yönetimler Başkanlığı tarafından organize edilen ve AK Partili belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek olan ve 2 gün sürecek Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kızılcahamam'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantı öncesinde Kızılcahamam'da cadde ve sokaklara Erdoğan'ın posterleri asıldı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede esnaf durumdan memnuniyetini dile getirirken, otellerde doluluk oranı da oldukça yükseldiği belirtildi.

Erdoğan'ın toplantı için ilçelerine gelecek olmasından memnun olduklarını belirten esnaflar, ilçede yaşanan hareketliliğin olumlu yansımaları olduğunu belirtti.