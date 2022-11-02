CHP'den istifa edeceği iddia ediliyordu! Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, ilk kez konuştu

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, kızı Aslı Baykal'ın partiden istifa etmesi nedeniyle bir anda siyaset gündeminin ilk sırasına oturdu. Partideki gidişattan memnun olmadığı ve kendisinin de istifa edeceği iddia edilen Deniz Baykal iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

"CHP OLARAK TEK YUMRUK GİBİ BİR ARAYA GELMELİYİZ"

Levent Gök; eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Gök; Deniz Baykal'ın, kızı Aslı Baykal'ın istifasının ardından kendisinin de CHP'den istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili, "Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim" dediğini aktardı.

"ASLI'NIN İSTİFASINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM"

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Deniz Baykal ile bugün telefonda görüştüğünü belirterek, şunları söyledi: "5-10 dakika önce Deniz Baykal ile bir görüşme yaptım, telefonla görüştük. Sayın Baykal bana 'Kızım aslı benim adıma söylemiş değildir. Benim haberim olmadı. Sosyal medyaya düştükten sonra, daha sonra öğrendim. Böyle bir şey benim aklımın ucundan geçmez. Tüm iddiaları reddediyorum. Altılı masa hızla gereğini yapmalıdır. Biz de CHP olarak yumruk gibi bir araya gelelim, bu işi bitirelim. CHP çatısı altında genişleyerek mücadele edelim' dedi."