KKTC Bakanı Ertuğruloğlu: İki devletli çözüm kararlılığımız sürüyor - Son Dakika
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KKTC Bakanı Ertuğruloğlu: İki devletli çözüm kararlılığımız sürüyor

19.07.2026 13:09
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında, Türkiye'nin desteğiyle egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Dün olduğu gibi bugün de müreffeh yarınlara ulaşmamızda ve haklı davamızda her zaman yanımızda olan, hak ve çıkarlarımızı koruyan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz desteği ile Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ertuğruloğlu yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, halkın güvenlik ve özgürlüğünün bu harekatla teminat altına alındığını ifade etti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesi olan 20 Temmuz'un, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) mücahitleri ile Mehmetçiğin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde Kıbrıs Türk halkının varlığını hedef alan girişimlerin tarihe gömüldüğü gün olduğunu kaydetti. Harekatın aynı zamanda adada kalıcı çözümün temellerini attığını belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesindeki tarihi önemine dikkat çekti. Mesajında Anavatan Türkiye'nin desteğine de vurgu yapan Ertuğruloğlu, "Dün olduğu gibi bugün de müreffeh yarınlara ulaşmamızda ve haklı davamızda her zaman yanımızda olan, hak ve çıkarlarımızı koruyan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz desteği ile Kıbrıs'ta egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'na önderlik eden dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı saygı ve minnetle andığını belirten Ertuğruloğlu, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere ise şükranlarını sundu.

Ertuğruloğlu mesajını, "Yeniden doğuşumuz olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın 52'nci yıl dönümü kutlu olsun" sözleriyle bitirdi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Tahsin Ertuğruloğlu, Politika, Türkiye, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Bakanı Ertuğruloğlu: İki devletli çözüm kararlılığımız sürüyor - Son Dakika

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